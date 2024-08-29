李珠珢涼水季消失！單月僅3場應援與隊友成強對比　粉絲心疼壞了

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▲李珠珢被粉絲發現應援場次減少，讓網友擔心她可能會步上李多慧的後塵。（圖／IG my._.chuuu）

▲艾士特爆出被韓國起亞虎挖角，讓網友看不懂這波操作。（圖／IG brother_baseball）

韓國職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢，因為可愛的五官和超長美腿，被粉絲封為「AI女神」，還因跳了「三振舞」而火紅，上個月來台應援更是讓她粉絲暴增，民眾塞爆台北大巨蛋，就是為了一賭李珠珢的芳容，後續更有網友敲碗要李珠珢來台發展，掀起了台韓兩派論戰。不料，近期有網友發現，李珠珢在8月份僅有3場應援，就連最有名的KT起亞虎涼水季都沒有她的身影，但同隊隊友的應遠場次都至少有5場以上，讓台灣粉絲相當心疼。有網友在網路上以「 李珠珢八月行程開獎」為題發文，指出李珠珢8月份的應援場次僅有3場，反觀隊友們都有5場以上，極大落差掀起粉絲討論。讓不少網友想起過去李多慧在起亞虎應援時，就因為太火紅導致代言、活動接不完，更因此被應援團團長徐韓國發文暗嗆：「想當主角就去當藝人！」讓李多慧不堪攻擊，在賽季結束後就離開球隊，後續才到台灣發展。沒想到近日有粉絲將富邦悍將選秀會的投影布幕，P上李珠珢的照片，寫下：「富邦搶狀元」並在IG上標註了她，李珠珢後續更轉發該動態，讓不少網友捏了把冷汗，擔心她會因此在起亞虎受到批評與攻擊：「妹妹啊！有些限動不能亂轉！」另外，值得一提的是，中信兄弟洋投艾士特昨（28）日傳出被起亞虎挖角，讓網友們直呼根本看不懂這波操作，因為目前起亞虎在KBO韓國職棒中戰績穩居第一，根本無需挖角艾士特，不只如此，這場賽季的韓職洋將登錄期限已經結束，因此就算艾士特轉隊，也無法在季後賽上場，讓不少網友傻眼，不過也有李珠珢的粉絲笑稱：「你們挖我洋投，我們也要挖你們的啦啦隊！」