蒲亭9/3訪問國際刑事法院成員蒙古國

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克里姆林宮今天(29日)表示，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)將於下週訪問蒙古國。蒙古國是國際刑事法院(ICC)的會員國。克里姆林宮表示：「應蒙古國總統呼日勒蘇赫(Khurelsukh Ukhnaa)邀請，蒲亭將於2024年9月3日對蒙古國進行正式訪問，參加在哈拉哈拉河(Khalkhin Gol)紀念蘇聯和蒙古軍隊共同戰勝日本軍國主義85週年的紀念活動。」國際刑事法院在去年3月日宣布對蒲亭發出逮捕令，指控他犯下非法遣送烏克蘭兒童至俄羅斯的戰爭罪。國際刑事法院也以同樣的指控，對俄羅斯總統兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦(Maria Alexeyevna Lvova-Belova)發出逮捕令。不過，俄羅斯並非國際刑事法院的締約國，莫斯科以「無效」為由駁回這些命令。更多中央廣播電臺新聞