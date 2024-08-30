以色列男童打破逾3千年陶罐！家長當場臉綠　博物館回應超淡定

蒲亭9/3訪問國際刑事法院成員蒙古國

文／中央廣播電臺

▲俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)(圖)將於下週訪問蒙古國。(圖:克宮)
▲俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)(圖)將於下週訪問蒙古國。(圖:克宮)
克里姆林宮今天(29日)表示，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)將於下週訪問蒙古國。蒙古國是國際刑事法院(ICC)的會員國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
克里姆林宮表示：「應蒙古國總統呼日勒蘇赫(Khurelsukh Ukhnaa)邀請，蒲亭將於2024年9月3日對蒙古國進行正式訪問，參加在哈拉哈拉河(Khalkhin Gol)紀念蘇聯和蒙古軍隊共同戰勝日本軍國主義85週年的紀念活動。」

國際刑事法院在去年3月日宣布對蒲亭發出逮捕令，指控他犯下非法遣送烏克蘭兒童至俄羅斯的戰爭罪。國際刑事法院也以同樣的指控，對俄羅斯總統兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦(Maria Alexeyevna Lvova-Belova)發出逮捕令。

不過，俄羅斯並非國際刑事法院的締約國，莫斯科以「無效」為由駁回這些命令。

原始連結

更多中央廣播電臺新聞

莫迪會澤倫斯基談俄烏戰爭：印度站在和平這邊

烏入侵庫斯克 蒲亭召開會議評估邊境局勢

為加入國際刑事法院鋪路 烏克蘭批准羅馬規約

蒲亭會李強　聲稱俄中夥伴關係正在取得成果

白俄加碼派軍機、防空部隊駐邊境　烏反諷：取悅蒲亭修辭

烏克蘭跨境奇襲之際　蒲亭稱俄羅斯是避風港：歡迎逃離西方的公民

烏克蘭跨境入侵之際　蒲亭到訪亞塞拜然

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生