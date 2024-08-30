應曉薇、沈慶京裁定收押！狼狽步上囚車移送看守所　現場畫面直擊

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▲京華城案擴大偵辦，應曉薇、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）

▲應曉薇、吳姓助理、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）

▲應曉薇、吳姓助理、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）

京華城案擴大偵辦，29日凌晨，北檢聲押台北市議員應曉薇、吳姓助理，以及威京集團主席沈慶京，晚間北院召開羈押庭，應曉薇似收受沈慶京賄賂約4500萬，北院認為，應曉薇涉嫌重大，且有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見2個月；應曉薇吳姓助理遭羈押禁見；沈慶京涉嫌重大裁定羈押，30日凌晨，應曉薇、吳姓助理、沈慶京被送上囚車、移送看守所。據了解，沈慶京為爭取京華城原址新建大樓的容積率，找上應曉薇幫忙關說遊說，2020年3月間，應曉薇與時任市長柯文哲「便當會」之後，柯文哲交辦都市發展局處理，最終通過840%容積率。檢調清查金流發現，沈慶京疑似行賄應曉薇4500萬元，找應曉薇充當中間人，來遊說柯文哲放寬容積率。檢調追查金流發現，威京集團於2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道分批、多次匯款給應曉薇，總金額約4500萬元，再由應曉薇吳姓助理分批提領，存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。檢方原計畫於28日發動搜索，但得知應曉薇將於27日晚間，從台中搭機出境香港，立即將她拘提到案，隨後兵分48路展開搜索。對此，應曉薇否認收受賄賂，也否認有施壓或關說，但北院認為，應曉薇曾經手不法金流，且涉犯貪污治罪條例之收賄罪，涉嫌重大並有串證、逃亡之虞，29日深夜裁定收禁見；沈慶京涉犯貪污治罪條例之行賄罪，30日凌晨裁定羈押。