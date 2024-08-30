Curry生涯賺進超過159億！單季史上最高薪　跟詹皇、KD都是大富翁

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▲Stephen Curry去年在總收入排行，略遜詹皇一籌，但就今年他簽下的超級大約來看，Stephen Curry依舊是全聯盟最有影響力的球員。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士一哥Stephen Curry（柯瑞）今（30）日跟勇士隊傳出簽下一紙1年6260萬美元（約台幣19.95億）的大約，根據美國媒體《ESPN》統計，Joel Embiid賺進5100萬元以上，Nikola Jokic排第三，第四名為Kevin Durant。不過Stephen Curry簽下這筆合約，讓他確定可以跟Stephen Curry一年要賺進1億美元以上也不是問題。Stephen Curry去年在總收入排行，略遜詹皇一籌，但就今年他簽下的超級大約來看，