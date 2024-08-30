Curry生涯賺進超過159億！單季史上最高薪　跟詹皇、KD都是大富翁

金州勇士一哥Stephen Curry（柯瑞）今（30）日跟勇士隊傳出簽下一紙1年6260萬美元（約台幣19.95億）的大約，這也讓Curry成為新球季全NBA最高薪球員，他在去年就領到5576萬美元（約17億台幣），已經是全聯盟最高薪，而他新球季年薪高達6000萬美元以上，又再度創造歷史，而他生涯總計賺超過5億美元（約159億台幣）以上，跟「詹皇」LeBron James、Kevin Durant都是NBA生涯身價「五億」俱樂部的成員。
Stephen Curry成為聯盟最高薪 生涯超過5億美元
根據美國媒體《ESPN》統計，Stephen Curry去年賺進5500萬美元以上，Joel Embiid賺進5100萬元以上，Nikola Jokic排第三，第四名為Kevin Durant。
不過Stephen Curry簽下這筆合約，讓他確定可以跟「詹皇」LeBron James、Kevin Durant並肩，成為生涯賺進5億美元（約159億台幣）的大富翁，而外加其他場外收入，Stephen Curry一年要賺進1億美元以上也不是問題。
Stephen Curry去年在總收入排行，略遜詹皇一籌，但就今年他簽下的超級大約來看，Stephen Curry依舊是全聯盟最有影響力的球員。
此外，勇士隊有機會跟他完成續約，直到2026-2027年球季為止，Stephen Curry都將會是勇士隊最主要的核心成員。
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根據美國媒體《ESPN》統計，Stephen Curry去年賺進5500萬美元以上，Joel Embiid賺進5100萬元以上，Nikola Jokic排第三，第四名為Kevin Durant。
不過Stephen Curry簽下這筆合約，讓他確定可以跟「詹皇」LeBron James、Kevin Durant並肩，成為生涯賺進5億美元（約159億台幣）的大富翁，而外加其他場外收入，Stephen Curry一年要賺進1億美元以上也不是問題。
Stephen Curry去年在總收入排行，略遜詹皇一籌，但就今年他簽下的超級大約來看，Stephen Curry依舊是全聯盟最有影響力的球員。
此外，勇士隊有機會跟他完成續約，直到2026-2027年球季為止，Stephen Curry都將會是勇士隊最主要的核心成員。