被境管帶台胞證要飛香港！應曉薇遭拘提收押　辯：要去買媽媽的藥

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京華城案延燒，台北市議員應曉薇，疑似因收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，並充當中間人、遊說提高京華城容積率，原本北檢預計28日約談應曉薇到案說明，但檢方得知，應曉薇目前遭境管，卻於27日晚間，帶著台胞證從台中準備搭機到香港，因此緊急將她拘提，28日備檢複訊後聲押，北院29日晚間召開羈押庭，應曉薇解釋，因為母親生病，要去香港買只有香港才有的藥，但說詞未被採信，認定她有逃亡事實，裁定羈押禁見。檢方指出，應曉薇多次要求恢復京華城560％容積率，且出現施壓、辱罵公務員的行為。對此，應曉薇駁斥，表示絕不可能辱罵都審委員和幕僚，她把公務員當做老師，很謙卑的討教，絕無辱罵，應是幕僚的個人主觀感受問題。另外，應曉薇否認吳姓男子是她的辦公室助理，而是無給職顧問，表示常請教吳工程方面的問題。但檢方調查，吳男領的是威京集團旗下子公司的薪水，卻在應曉薇辦公室從事助理工作，並以曉薇助理或顧問名義，為京華城之事施壓公務員。應曉薇強調，她是現職議員，絕不會拋下一切逃亡，針對她遭境管，卻帶著台胞證轉赴台中飛香港，她解釋，因97歲母親生病，要去香港買只有香港才買得到的藥，若無香港簽證，就要用到台胞證，並表示很快就會返台，且8月30日還有安排行程，無逃亡之意圖。應曉薇也坦承，8月20日曾與吳男進出威京集團，但只是去聽取市民陳情，並未涉及不法。