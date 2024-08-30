捲京華城弊案！應曉薇助理涉幫領錢4500萬元　法院裁定羈押禁見

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檢調偵辦京華城容積率案，台北市議員應曉薇，疑涉嫌收受京集團主席沈慶京4500萬元「公關費」，當中間人遊說關說、施壓市政府放寬容積率，28日晚間到29日凌晨，檢方聲押沈慶京、應曉薇與助理吳順民，29日晚間，北院召開羈押庭，裁定應曉薇羈押禁見、吳順民羈押禁見，可抗告。檢調追查金流發現，威京集團於2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道分批、多次匯款給應曉薇，總金額約4500萬元，再由應曉薇助理吳順民分批提領，存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。檢方原計畫於28日發動搜索，但得知應曉薇將於27日晚間，從台中搭機出境香港，立即將她拘提到案，隨後兵分48路展開搜索。對此，應曉薇否認收受賄賂，也否認有施壓或關說，但北院認為，應曉薇曾經手不法金流，且涉犯貪污治罪條例之收賄罪，涉嫌重大並有串證、逃亡之虞，29日深夜裁定收禁見；30日凌晨，助理吳順民裁定收禁見。