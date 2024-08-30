選手有福了！國訓中心將新建游泳館及網球場　預計116年能完工

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▲國訓中心預計增設5面戶外球場及4面風雨球場。（圖／中華民國網球協會提供）

2024年巴黎奧運圓滿落幕，台灣代表團選手締造2金5銅的佳績，讓國人非常振奮；而選手亦緊接著投入下一階段訓練，為後續賽會辛勤備戰，為提供選手更完善的培訓環境及後勤支援，行政院98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，分期分區完善國家運動訓練中心訓練場館，教育部體育署自109年起執行第三期計畫，目前已完成大門整新、射箭場優化工程，緊接著113年底棒壘球場設施改善、建置風雨投擲場、全區環場訓練跑道及公共設施景觀優化改善等工程將陸續完工，可為國訓中心帶來新氣象。另因國訓中心既有土地限制，無法容納全部訓練種類的場館需求，體育署逐步協調國防部撥用國訓中心東側士校營區土地，規劃成為國家選手培訓基地，拓展國訓中心規模。擬興建的游泳館外觀以逐漸抬升的建築量體、外牆水平飾板及金屬堅韌質感為設計，呼應奧運格言更快、更高、更強、更團結的精神，網球場則設有5面戶外球場及4面風雨球場，分別規劃為硬地球場及草地球場，風雨球場配合網球擊球高度採挑高設計，戶外球場則考量球員擊球動線，場間均不落燈柱，並加大底線及邊線距離，在兼具培訓實用性及安全性前提下，使選手可適應不同場地材質，且培訓不受天氣影響，風雨無阻。體育署表示，近年來我國選手於國際賽會發光發熱、屢創佳績，為使選手能專心備戰，體育署攜手國訓中心、運科中心成為選手最堅強的後盾，相信第三期計畫完成後，能使培訓場地朝更優質、安全、國際化的方向邁進，支持選手們持續在國際賽會上突破極限，讓世界看到臺灣。