京華城案關鍵人物！涉不正常金流往來　沈慶京、應曉薇遭押理由曝

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京華城案擴大偵辦，台北市議員應曉薇，疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京於28日到29凌晨遭檢方聲押，29日晚間，北院召開羈押庭，認為應曉薇、沈慶京等人，恐有逃亡串證及滅證之虞，因此3人均被裁定羈押禁見，可抗告。據了解，檢廉偵辦京華城案，認為應曉薇、沈慶京是京華城容積率案的關鍵人物，沈慶京涉嫌行賄，應曉薇則是收賄者，雙方之間有不正常金流往來，沈慶京於2018年到2021年間，指示威京集團旗下公司，陸續分批支付4500萬的「公關費」給應曉薇，應則是充當中間人幫忙遊說京華城容積率。對此，應曉薇喊冤，否認有收受賄賂，更強調「身正不怕影子斜，堅持做對的事」；沈慶京則發聲明，強調從未與官員妥協，也未送過紅包，更爆料郝市府或柯市府都有官員索賄，都被他拒絕。29日晚間，北院召開羈押庭，認為應曉薇、沈慶京、吳順民犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲押獲准。