蘇利文指美將持續對台軍售　有助維持台海和平穩定

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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）美國白宮國家安全顧問蘇利文29日在北京召開的記者會指出，美國對台軍售是依照美國的一中政策，該政策數十年來幫助維持台灣海峽的和平與穩定，美國將會繼續維持這個作法。蘇利文（Jake Sullivan）在27日至29日訪問中國，期間會見中國國家主席習近平、中共中央外辦主任王毅、及中共中央軍委副主席張又俠。蘇利文在拜登（Joe Biden）2021年初上任後即接國家安全顧問，這是他首度以這個身份訪中，也是8年來首度訪中的美國國家安全顧問。結束訪中行程前，蘇利文在北京召開記者會。有記者提問，北京認為拜登政府至今通過15筆對台軍售案，多過前任總統川普（Donald Trump）任內的11筆，是台海緊張的原因之一，美國如何降低緊張的情勢。蘇利文說，美國的一中政策沒有改變，美國對台軍售是依據這項政策、台灣關係法、美中三項公報、及美國對台六項保證。多屆政府在兩黨共識下都堅持這項政策。這項政策數十年來幫助維持台海和平與穩定，美國將繼續維持這個作法。此外，蘇利文特別強調他與張又俠見面具重要意義，這是8年來美國官員首度與中共中央軍委副主席會面，能面對面坐下來「聽他們對重要議題的看法，也讓他們了解我們的觀點」，不論台海、南海或網路安全議題，這種交流很難得。蘇利文說，雙方的軍事對話有助負責任地處理雙邊關係，維持並加強軍事對話是未來的優先事項，希望能深化這個機制，傳承給下一任政府。蘇利文此行也確認，拜登與習近平將在這幾週內舉行通話會議，美國印太司令部與中國人民解放軍南部戰區近期也將會舉行指揮官的電話會議。蘇利文開場致詞指出，他在此行的所有會晤中，都強調維持台海和平穩定的重要性、美國對朝鮮半島非核化的承諾、美國對印太地區盟友的承諾，並就中國在南海以破壞穩定的舉止對抗菲律賓的合法海上行動表示關切。他指出，美國相信，與中國的競爭不必導致衝突或對抗，關鍵在於透過外交，以負責任的態度處理雙邊關係。去年5月起，美國政府全力推動這項外交工作。他此行與中方官員會晤14小時，檢視相關的進展，也討論仍待完成的工作。蘇利文說，這些議題包括打擊毒品、減少非法合成毒品流入美國；軍事對話；規範人工智慧運用的安全與風險；管理台海、南海的風險；中國協助俄羅斯國防產業對俄烏戰爭及歐洲、跨大西洋安全的影響；加薩的停火與人質協議。在美中經濟競爭方面，蘇利文說，美國將繼續採取必要措施，防止先進的美國技術被中國用來危害美國的國家安全，同時不會過度限制雙邊貿易或投資。美國也持續關切中國違反公平貿易及市場經濟準則的行為。對於與中方官員會談中，是否討論到美國11月的大選，蘇利文說，他每次與中方官員會談都會提出干預選舉的問題，並明確表示，任何國家干預美國選舉都是不可接受的，這次也一樣，他再次強調這個立場。（編輯：楊昭彥）1130830