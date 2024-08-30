珊珊颱風襲日已4死94傷！豪雨威脅範圍擴大　客機驚險降落視角曝

珊珊颱風29日登陸日本鹿兒島縣，在九州地區的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等地都引發災情，截至30日清晨7點，已知釀成4死、94傷、1失蹤，並嚴重影響陸空交通。有日媒貼出一架從泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機，在降落時因強大風力受阻，機身一度劇烈搖晃、乘客尖叫四起的畫面，所幸飛機最終仍順利降落。
綜合《NHK》等日媒報導，珊珊颱風帶來狂風暴雨，不只導致愛知縣蒲郡市竹谷町一處民宅因土石流被埋、3人死亡，還吹垮四國德島上板町1間2層樓民宅的屋頂，壓死1名80歲的老翁。
在鹿兒島市，1名60多歲男子乘坐小船落海失蹤，日本海上保安廳進行搜索，29日下午在附近水域發現了1具遺體，正在調查2者是否有關。
報導並引述日本氣象廳警告，珊珊颱風正在朝九州北部移動，甚至連遠離颱風暴風圈的地區，也形成活躍的雨雲，預計日本西部和東部地區的特大強風將持續到31日，還需嚴格防範土石流、低窪地區洪水和河流氾濫。
另一方面，當地時間29日早上7點左右，一架亞航客機從泰國飛往福岡，因遭遇強風而劇烈搖晃，從乘客拍攝的影片可以聽見，機艙內許多乘客都發出尖叫，據說有乘客甚至當場哭了出來，所幸最後順利降落，機艙內也響起如釋重負的掌聲。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在鹿兒島市，1名60多歲男子乘坐小船落海失蹤，日本海上保安廳進行搜索，29日下午在附近水域發現了1具遺體，正在調查2者是否有關。
報導並引述日本氣象廳警告，珊珊颱風正在朝九州北部移動，甚至連遠離颱風暴風圈的地區，也形成活躍的雨雲，預計日本西部和東部地區的特大強風將持續到31日，還需嚴格防範土石流、低窪地區洪水和河流氾濫。
另一方面，當地時間29日早上7點左右，一架亞航客機從泰國飛往福岡，因遭遇強風而劇烈搖晃，從乘客拍攝的影片可以聽見，機艙內許多乘客都發出尖叫，據說有乘客甚至當場哭了出來，所幸最後順利降落，機艙內也響起如釋重負的掌聲。