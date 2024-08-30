江蕙傳復出惹歌迷不爽！曾花10萬買「封麥紀念酒」他氣炸喊告詐欺

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▲江蕙當年舉行告別演唱會後引退，把麥克風放進珠寶盒中象徵「封麥」。（圖／寬宏藝術提供）

▲這組4瓶裝紀念酒以江蕙巡演主題命名，搭配特殊包裝，吸引不少粉絲搶購。（圖／品酒網）

▲男粉絲表示若江蕙真的復出，他會考慮提告江蕙詐欺。（圖／江蕙臉書）

台語天后江蕙10月5日將在台北大巨蛋國慶晚會上開唱，好消息曝光後許多歌迷相當高興，但幾家歡樂幾家愁，一名江蕙的丁姓男粉絲表示，2015年江蕙舉行封麥演唱會時，還跟金門酒廠合作推出相關紀念酒，當時他看準江蕙不會再復出，紀念酒有增值空間，所以花10萬多元買了7大箱。想不到如今江蕙又再開金嗓，讓丁男質疑態度反覆，更放話若江蕙真的復出歌壇，當年的舉動就是配合酒廠在坑殺歌迷，他會考慮對江蕙提告詐欺。62歲江蕙2015年宣布封麥，舉行16場告別演唱會後正式引退歌壇。不過近來頻傳江蕙復出的消息，10月江蕙更將登上大巨蛋舞台獻唱，被認為是復出第一步，本以為許多粉絲都相當期待此事，想不到卻有粉絲為此表達不滿。據《中時新聞網》報導，一名在台南開店的丁姓便當店老闆過去是江蕙的粉絲，也愛收藏好酒，他在2015年看到金門酒廠和江蕙合作推出的限量酒款相當心動。他說當時考慮到江蕙引退封麥，多數民眾都認為這款紀念酒有增值空間，因此不少人上網競標、搶購，最終丁男也花了10萬又800元購入7箱紀念酒，放在家中9年時間都不曾動過。如今聽聞江蕙有要復出的打算，紀念酒根本沒增值多少，讓丁男被朋友調侃，乾脆全部開來喝掉。丁男不滿認為，江蕙當藝人態度反覆，令歌迷觀感不佳，如果江蕙真的復出了，他就懷疑當年是江蕙配合酒廠做的一連串推銷手段，用來坑殺忠實歌迷，他會考慮提告江蕙詐欺。而當年金門酒廠推出的紀念酒搭配江蕙「藝界人生」4大巡演主題，推出每組4瓶裝，分別為「初登場」、「戲夢」、「鏡花水月」和「祝福」不同度數的金門高粱，定價1萬6888元。外包裝搭配復古手提皮箱，加上8個玻璃杯，以及盒子上的紀念郵戳，設計相當別出心裁，在當時造成搶購熱潮。