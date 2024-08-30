美研究員指華府「為台而戰」共識高　總統候選人應辯論

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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）美國一智庫研究員近日指出，華府決策圈幾乎一致主張，美國應準備為中國犯台而戰。他認為，美國將為此付出極高的代價，也質疑台灣對美國安全的價值。他建議總統候選人為此辯論。美國保守派智庫「美國理念研究所」（American Ideas Institute）旗下雜誌「美國保守派」（The American Conservative，暫譯）29日刊登班都（Doug Bandow）的文章，題為「美國人願意為保衛台灣付出多少代價？」根據網站介紹，班都曾擔任已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）的特別助理，目前是華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）的資深研究員。班都指出，蘇聯解體後，美國的相對實力增強，隨之而來的是國家自大的心態。美國決策者傾向開戰，且似乎相信越多越好。俄烏戰爭有可能讓美國和北約捲入戰爭，而美中在台灣議題的衝突，可能為美國帶來更大的危險。「想像一下，與一個大幅增加軍事開支、已擁有顯著傳統戰力、世界第2強的海軍、強大的飛彈力量、及擴張中核武庫的大國開戰。到數千英里外、距中國海岸不到100英里的地方打仗。美國的盟友可能選擇中立，而非與鄰國巨人樹敵。」班都指出，華府決策圈幾乎一致認為，美國應做好準備，如果中國攻打台灣，美國就與中國開戰。關於這點，幾乎沒有爭議。然而，值得考慮的是其後果。他引述彭博經濟研究（Bloomberg Economics）今年初的估計指出，台海若爆發戰爭，全球將付出約10兆美元（約新台幣318兆元）的代價，相當於全球GDP的10％。而兩個核武大國全面開戰的可能後果，這些商業損失顯得微不足道。班都指出，控制台灣對中國極為重要，對美國的重要性較低。台灣對美國的防衛沒有直接關聯。美國控制靠近中國的島嶼，例如台灣，頂多可限制中國海軍的行動，但是「不應為未來可能需要打仗，而去打仗。這樣做也不值得」。他也認為，台灣如果落入中國手中，對美中軍事力量的差異沒有太大影響。中國已經擁有強大的陸、海、空、太空及網路系統，是為了能從本土之外探測、摧毀美國及盟友的海、空軍事平台，不需要台灣來增加對美國的威脅性。班都說，萬一美中因台灣爆發戰爭，中國不會接受失去台灣。情感上，這關係到中國擺脫1895年把台灣割讓給日本的百年屈辱；安全上，不會容忍美國在距離其海岸僅幾十英里處維持軍事基地；政治上，失敗的代價也非常高。他說，美國要保衛台灣，需持續警惕並維持亞太地區永久軍事化。很難說服美國人支持美國的對台承諾。美中爭奪亞太的主導權，美國人關心的是美洲的安全。台灣在全球半導體產業的角色，讓半導體產業被喻為台灣的「矽盾」。班都則說，一旦開戰，不論中國或美國的飛彈都會將工廠夷為平地。台灣掌控半導體市場，西方國家解決其脆弱性的最好方法，是更廣泛地分散生產。班都指出，美國應該賣武器給台灣，並且組織其盟友，在中國攻打台灣時，以經濟力量孤立中國。華府應該努力防止戰爭；如果戰爭爆發，不應捲入其中。他說，美國總統大選至今少有對重要議題的辯論，沒有比這個更重要的議題了：候選人會為了什麼而開戰？台灣將是開始這場對話的好起點。（編輯：田瑞華）1130830