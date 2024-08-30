京華城弊案擴大！搜「柯文哲住處」畫面曝　將帶阿伯回廉政署偵訊

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台北京華城容積弊案引各界關注，檢廉今（30）日7時許前往台北市前市長、民眾黨主席柯文哲金山南路二段的住家及其相關處所搜索，後續會將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍早檢廉抵達住所的畫面曝光。據了解，京華城案擴大偵辦，檢廉28日決定不採發傳票的方式通知柯文哲到案說明，今早直接前往柯文哲位於北市金山南路二段10巷內住所及其相關處所，執行同步搜索及約談行動。北檢剛在29日凌晨，聲押台北市議員應曉薇、吳姓助理，以及威京集團主席沈慶京，晚間北院召開羈押庭，應曉薇似收受沈慶京賄賂約4500萬，北院認為，應曉薇涉嫌重大，且有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見2個月；應曉薇吳姓助理遭羈押禁見；沈慶京涉嫌重大裁定羈押，30日凌晨，應曉薇、吳姓助理、沈慶京被送上囚車、移送看守所。