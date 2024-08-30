小學數學題「9加9除3=12」被扣分！家長滿臉問號　正確解答超意外

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▲現代教育環境和過去大不相同，課綱、教學模式都有改變，不少家長也必須與時俱進。（圖／記者周淑萍攝）

▲小學數學出了一道「9加9除3」的題目，孩子寫了「12」卻被老師判錯，家長滿頭霧水找上老師，結果聽到正解大感意外。（圖/記者張嘉哲攝）

▲實際使用Google的搜尋引擎打上「6除2」以及「6除以2」也可以發現，得到的答案完全不同。（圖/Google）

開學季迎來，113學年度有有新一批的小學生入學，接下來即將學習到過去沒學過的新知，隨著課綱、教學方式的變動，有時家長沒有與時俱進也被搞到霧煞煞，連國小題目恐怕也都答不出來。近日有家長在網路上分享，「奶豆爸爸聊育兒」近日在網易發文表示「身為一名全職父親，「奶豆爸爸聊育兒」也分享，過去有一名家長曾在網路上吐槽，，因此上網請益網友意見，於是該家長有自信的到學校找老師討論，老師便解釋，相信大家都一定學過除法，當你直覺看到一條除法數學算式的時候，過去臉書粉專《數學想想國》也曾經解釋過這個規則，也可以從國文上來發現一些端倪，《數學想想國》也提到，數學並非一般以為的，只是做些加減乘除的運算、解決計算上的問題而已，