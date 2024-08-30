小學數學題「9加9除3=12」被扣分！家長滿臉問號　正確解答超意外

開學季迎來，113學年度有有新一批的小學生入學，接下來即將學習到過去沒學過的新知，隨著課綱、教學方式的變動，有時家長沒有與時俱進也被搞到霧煞煞，連國小題目恐怕也都答不出來。近日有家長在網路上分享，孩子小學數學題一道題目為「9加9除3等於多少」，結果孩子回答「12」卻被老師扣分，讓家長感到非常問號，找上老師後，老師解開答案應該是「9.3333」，這才讓家長恍然大悟。
「奶豆爸爸聊育兒」近日在網易發文表示「身為一名全職父親，現在幫孩子輔導作業時，總會有拳頭打在棉花上的既視感，因為現在的題目跟教學變化，已經不像過去我們小時候那樣中規中矩，創新題目越來越多，很多家長都摸不著頭緒。」
小學數學題「9加9除3」不是等於12！正確解答超意外
「奶豆爸爸聊育兒」也分享，過去有一名家長曾在網路上吐槽，表示孩子小學數學出了一道「9加9除3」的題目，孩子寫了「12」卻被老師判錯，讓她一時之間不知道錯在哪，因此上網請益網友意見，沒想到許多網友也認為「先乘除後加減」，答案應該是「12」沒有錯，初判是老師改錯。
於是該家長有自信的到學校找老師討論，老師便解釋，「除以」跟「除」雖然只差一個字，但是意思卻是完全不同，這道題目上寫的是「除」，所以除數會變成9，被除數是3，所以這道題目正確變成數學公式為「9+3÷9」，因此正確答案為「9.3333」，並不是12，讓該名家長瞬間當場石化，被老師打臉。
除法其實沒那麼容易！數學不單只有算數的概念
相信大家都一定學過除法，當你直覺看到一條除法數學算式的時候，總是會慣性把前者數字當成「被除數」，後者數字當成「除數」，例如「10除5」，許多人的答案都會是2，但其實答案是0.5；而當題目是「10除以5」時，這時候答案才會變成2，這是因為「除以」跟「除」的定義其實真的完全不相同。
過去臉書粉專《數學想想國》也曾經解釋過這個規則，也可以從國文上來發現一些端倪，例如成語「飽以老拳」、「委以重任」、「還以顏色」等，這個「以」就是「用」的意思，因此當今天題目是6除以2，其實意思就是「用2去清除6，需要清除幾次」的情境，那答案自然就會是3。
《數學想想國》也提到，數學並非一般以為的，只是做些加減乘除的運算、解決計算上的問題而已，它本身就是一種語言，透過符號跟數字的連結，去精簡的說出一個故事或者情境，而在我們帶領孩子探討數學算式和日常語言之間的關聯的同時，也能讓孩子對數學符號的意義，有更深一層的理解。
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小學數學題「9加9除3」不是等於12！正確解答超意外
「奶豆爸爸聊育兒」也分享，過去有一名家長曾在網路上吐槽，表示孩子小學數學出了一道「9加9除3」的題目，孩子寫了「12」卻被老師判錯，讓她一時之間不知道錯在哪，因此上網請益網友意見，沒想到許多網友也認為「先乘除後加減」，答案應該是「12」沒有錯，初判是老師改錯。
於是該家長有自信的到學校找老師討論，老師便解釋，「除以」跟「除」雖然只差一個字，但是意思卻是完全不同，這道題目上寫的是「除」，所以除數會變成9，被除數是3，所以這道題目正確變成數學公式為「9+3÷9」，因此正確答案為「9.3333」，並不是12，讓該名家長瞬間當場石化，被老師打臉。
除法其實沒那麼容易！數學不單只有算數的概念
相信大家都一定學過除法，當你直覺看到一條除法數學算式的時候，總是會慣性把前者數字當成「被除數」，後者數字當成「除數」，例如「10除5」，許多人的答案都會是2，但其實答案是0.5；而當題目是「10除以5」時，這時候答案才會變成2，這是因為「除以」跟「除」的定義其實真的完全不相同。
過去臉書粉專《數學想想國》也曾經解釋過這個規則，也可以從國文上來發現一些端倪，例如成語「飽以老拳」、「委以重任」、「還以顏色」等，這個「以」就是「用」的意思，因此當今天題目是6除以2，其實意思就是「用2去清除6，需要清除幾次」的情境，那答案自然就會是3。
《數學想想國》也提到，數學並非一般以為的，只是做些加減乘除的運算、解決計算上的問題而已，它本身就是一種語言，透過符號跟數字的連結，去精簡的說出一個故事或者情境，而在我們帶領孩子探討數學算式和日常語言之間的關聯的同時，也能讓孩子對數學符號的意義，有更深一層的理解。