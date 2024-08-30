開學日美式、拿鐵買一送一！7-11美式29元可寄杯　全家10元多一杯

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▲7-11一日限定優惠，9月1日精品美式、馥芮白買7送7。（圖／7-11提供）

▲OPENPOINT行動隨時取自即日起至9月30日再推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包含大杯CITY CAFE美式／拿鐵。（圖／7-11提供）

▲7-11貝洛邦系列商品，包含法式經典可頌、金黃穀物核果、荷蘭起司德腸、石臼裸麥青提子。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市有冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，平均單杯43元，約是5.7折。（圖／業者提供）

▲「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」2款新品嘗鮮價79元，APP限時祭出任選2杯99元。（圖／業者提供）

▲▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家週末五六日，精選五樣商品最低5折起。（圖／全家提供）

▲開學日美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

開學日來了！暑假結束校門開，早起送孩子上學好需要咖啡提神，美廉社今（30）日起推出濃萃美式、拿鐵同品項買一送一；7-11行動隨時取有大杯美式4杯135元，單杯搭配自帶杯折扣5元優惠，只要29元開喝；全家則有特大杯美式、奶茶第二杯10元；9月1日則別忘記搶寄杯5折的咖啡，包括全家特濃美式、特濃拿鐵買3送3，7-11可寄杯精品美式、馥芮白買7送7。◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾大杯美式四杯組135元，75折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵四杯組168元，76折（原價55元、特價42元）◾中杯精品美式四杯組240元，75折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵四杯組270元，75折（原價80元、特價68元）◾珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元，75折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶/英式紅茶四杯組105元，75折（原價35元、特價27元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元