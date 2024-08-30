為60多萬加薩兒童打疫苗！WHO：以色列、哈馬斯同意有限度停火

我是廣告 請繼續往下閱讀

世界衞生組織（WHO）當地時間29日宣布，以色列及巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯，已同意在加薩「有限度停火」，好讓區內約64萬的兒童注射小兒麻痺疫苗。根據《路透社》報導，世衛負責巴勒斯坦領土事務的高級官員皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）表示，以色列、哈馬斯將把加薩走廊分成北中南3區、各暫停戰鬥3天，疫苗接種活動將於當地時間週日（9月1日）開始，區間為上午6點至下午3點。如果有必要的話，不排除在雙方同意的前提下，將停火時間延長至4天或更長。世衛23日證實，加薩出現25年來首宗小兒痲痹病例，導致1名嬰兒癱瘓。接種者須在施打第一輪疫苗接種後4週進行第二輪疫苗接種，每一輪都需要至少覆蓋到90%的人，才能阻止疫情爆發，甚至進一步擴散到國際。哈馬斯、以色列已證實停火消息，聲稱是出於人道主義考量，以便民眾能夠到達接種疫苗的醫療中心。