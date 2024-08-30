柯文哲請假3個月也逃不掉？郭正亮斷言：檢調一定查這件事

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，29日他出席帳款最終說明記者會，鞠躬道歉外，也宣布請假3個月並自請調查。對此，前立委郭正亮表示，「問題是那些錢沒有發票，那跑去哪裡？那這當然檢調一定會查，因為錢如果沒有發票，沒報政治獻金法，然後跑到你的相關帳戶，那就是私吞」。郭正亮29日在節目《新聞大白話》表示，柯文哲現在請假三個月，期間若司法沒事，大家預期他會回來繼續當黨主席，因此柯文哲仍認為黨主席有自保的作用，若是辭掉了，就是一刀兩斷。郭正亮指出，柯文哲現階段面對的已經不是形象審視以及面對外面質疑的問題了，而都是法律問題，柯文哲要面對法律的要件直接做回應。郭正亮舉例，「比如人家質疑最多的就是到底有沒有發票，我們今天還是沒看到，而且還有人累計，可能是2500多萬沒有發票，這個部分他還是歸咎到帳做得不好，就一筆帶過了」。郭正亮最後也說，「問題是那些錢沒有發票，那跑去哪裡？那這當然檢調一定會查，因為錢如果沒有發票，沒報政治獻金法，然後跑到你的相關帳戶，那就是私吞」。