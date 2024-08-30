金城武被問「釣魚台是誰的？」首曝身分認同問題　18歲才去過日本

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▲擁有日本血統的金城武從小在台灣長大，自爆曾有身分認同問題。（圖／豆瓣網）

▲金城武說自己先會講台語才學會日文，從小到大卻都是念日僑學校或美國學校。（圖／豆瓣網）

▲現年50歲的男神金城武定居日本，如今鮮少公開露面了。（圖／資料照）

近日女星林依晨在中國節目上高呼「我是成都人」引發熱議，林依晨表示自己祖籍是成都，雖不會講四川話，但聽到會想起爺爺的口音，覺得親切。而演藝圈中的「不老男神」金城武其實也非台灣人，拿著日本護照的他從小在台灣長大，早期金城武在節目上被問到「釣魚台歸屬問題」，也忍不住大吐苦水，如今片段再被挖出，在Threads上掀起討論。近日有網友挖出金城武1996年的訪談片段，當時他登上吳念真主持的談話性節目《台灣念真情》，被問到對釣魚台歸屬事件怎麼看？金城武笑說：「我就是活生生的釣魚台」。他坦言自己有身分認同問題，明明從小在台灣長大，拿的卻是日本護照，大家都說他是日本人，他也接受了，可日僑學校的同學卻不這麼認為。金城武說他一開始讀幼稚園時不會講日文，只會講台語，還因此被其他小朋友欺負，說他是台灣人不要跟他玩。當時的金城武不太能理解，長大後才慢慢習慣，在學校是日本文化，成長環境是台灣文化，自己在兩個不同的文化中長大。金城武也透露他其實一直到18歲才第一次去日本，「滿感動的，可是又覺得有點莫名其妙」，他說入境日本時看到機場寫著歡迎回來的字樣：「我不知道我是『回來了』，還是『來了』，那種心情是很矛盾的」。該片段曝光後在Threads上掀起熱議，不到一天時間就有25.9萬次瀏覽數，網友看了也紛紛留言討論，「總結就是金城武好帥，才不管他哪裡人勒」、「不可思議，面對這種臉，吳念真怎麼還沒昏倒」、「金城武的台語講的滿標準」、｢還好他是日本人，不用被小粉紅逼表態」、「混血小孩感觸很深」、「他應該是火星人…地球沒這麼帥的人」。50歲的金城武如今低調定居日本，在2017年拍完電影《風林火山》後，就沒有新的影劇作品推出。儘管如此金城武還是演藝圈的顏值天花板，每每提到帥哥代表人物，大家必定都會提及金城武。關於血統問題，金城武曾在自傳中提到，爸爸是琉球人，媽媽是台灣人，兩人結婚後在台北天母定居才生下他跟哥哥，所以金城是他的姓氏，武才是他的名字。