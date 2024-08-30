謝淑薇／Mertens爆冷出局！美網女雙首輪0：2不敵「8冠」中法組合

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2024年美國網球公開賽女雙第一輪賽事，我國名將謝淑薇和搭檔Elise Mertens爆出冷門，賽會第2種子激戰62分鐘後以2：6、3：6直落二吞敗，無緣晉級。接下來謝淑薇還有混雙的賽事要打，有機會來爭取今年在這個項目的第3冠。謝淑薇今天和比利時搭檔Mertens陷入苦戰，面對6屆大滿貫女雙冠軍、法國名將Kristina Mladenovic以及拿過2冠的中國大陸好手張帥的「中法組合」，她們這場比賽不斷遭到破發，最終連丟兩局輸球。這是謝淑薇生涯首次在大滿貫首輪出局，無緣繼續朝下一輪挺進，她生涯獨缺美網未能奪冠，今年也無法達成，她的7座大滿貫女雙冠軍分別來自：1座澳網、2座法網和7座溫網。謝淑薇在昨天與27歲的波蘭搭檔Jan Zielinski在混雙賽事上，以6：2、6：3直落二輕鬆力退來自阿根廷的Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri，旗開得勝收下16強門票，延續今年在澳網和溫網拿下冠軍的好表現。