逾4千萬進出應曉薇帳戶　郭正亮驚喊4字：檢調認為她這動作是心虛

我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案擴大偵辦，台北市議員應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見，而檢調今早也赴前台北市長、民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段的住處搜索。對此，前立委郭正亮表示，應曉薇帳戶進出的錢超過4000萬，讓他直呼「我的天啊！」郭正亮29日在節目《亮話天下》表示，京華城案應曉薇、沈慶京等6人列被告，檢廉兵分48路搜索，從來沒看過貪污調查案同個時間搜查48個地點，這很驚人，可見檢調已經掌握了很多證據，法官才會同意去48個地方搜索。郭正亮續指，應曉薇特別跑到台中清泉崗準備搭機去香港，可能是不敢從桃園、台北機場出關，認為清泉岡機場人比較少，或者認識她的人比較少；但應曉薇這個動作讓檢調認為她心虛，且會覺得她已經得到即將被約談的消息，這也表示應曉薇已經被監聽，否則檢方怎會知道她要去清泉崗，而應曉薇是在台中清泉崗機場被現場拘提，這有多嚴重。郭正亮表示，應曉薇的帳戶進出的錢超過4000萬，讓他忍不住驚呼「我的天啊！」一個台北市議員協助京華城這個案子，前後幫威京小沈辦了9到10次協調會，然後進入應曉薇帳戶的錢超過4000萬台幣，也讓他質疑「行政系統沒有人拿到錢嗎？」