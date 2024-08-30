Stephen Curry天價約續留灣區！美媒曝：勇士堅信擁有他就有機會

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NBA美國職籃金州勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日確定與球隊簽下1年總價高達6260萬美元（約台幣19.9億元）的延長合約，Curry也確定將至少會在勇士待到2026-27賽季結束。根據勇士隨隊記者Kendra Andrews報導，現年36歲的Stephen Curry，過去一直公開表示他希望能夠終老勇士，這支他唯一效力過的NBA球隊，並希望在這裡退役。Curry日前7月份受訪時說到：「然而，Stephen Curry也表達了希望能夠留在1支有競爭力的球隊的願望，他表示：「，但我不認為那會成為現實。」Andrews在文章當中也透露，。而勇士內部的信念一直都是，只要他們還擁有Curry的一天，他們就有機會能夠成就一些事情。過去勇士總經理Mike Dunleavy, Jr.也曾表示，「，他可以得到他想要的一切來確保這一點，我認為這是毫無疑問的。」