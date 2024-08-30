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Stephen Curry天價約續留灣區！美媒曝：勇士堅信擁有他就有機會

記者陳品翔/綜合報導

▲金州勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日確定與球隊簽下1年總價高達6260萬美元（約台幣19.9億元）的延長合約，Curry也確定至少會在勇士待到2026-27賽季結束。（圖／美聯社／達志影像)
▲金州勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日確定與球隊簽下1年總價高達6260萬美元（約台幣19.9億元）的延長合約，Curry也確定至少會在勇士待到2026-27賽季結束。（圖／美聯社／達志影像)
NBA美國職籃金州勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日確定與球隊簽下1年總價高達6260萬美元（約台幣19.9億元）的延長合約，Curry也確定將至少會在勇士待到2026-27賽季結束。而根據美媒報導，勇士球團內部的信念始終保持著，只要他們還擁有Curry的一天，他們就有機會成就並達到一些事情，也顯見球團對這名近代最強三分射手有多麼看中。

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Curry曾稱希望能終老勇士　並認為這是有可能的

根據勇士隨隊記者Kendra Andrews報導，現年36歲的Stephen Curry，過去一直公開表示他希望能夠終老勇士，這支他唯一效力過的NBA球隊，並希望在這裡退役。Curry日前7月份受訪時說到：「我一直在談論的是，我想要一輩子都能夠成為一名勇士隊球員，在我職業生涯現今的這個階段，我覺得這是有可能的。

然而，Stephen Curry也表達了希望能夠留在1支有競爭力的球隊的願望，他表示：「如果是一個你只能在底層掙扎的情況，僅僅是因為你想留在那裡，那對我來說情況會很難，但我不認為那會成為現實。」

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Andrews在文章當中也透露，把握住Curry剩下的職業生涯年限，一直是金州勇士球團今年夏天的首要任務，因為球隊目前正在重組和調整陣容。而勇士內部的信念一直都是，只要他們還擁有Curry的一天，他們就有機會能夠成就一些事情。

過去勇士總經理Mike Dunleavy, Jr.也曾表示，「我有信心能夠讓Stephen Curry再多效力勇士幾年，他可以得到他想要的一切來確保這一點，我認為這是毫無疑問的。」


 

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