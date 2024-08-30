曾風光一時！京華城命運多舛　從交通塞爆到如今官司纏身

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，29日聲押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，今（30）日台北地方法院裁准收押；而檢廉今早也赴柯文哲位於台北市金山南路的住處搜索，據悉，稍晚將帶回柯文哲偵訊。京華城曾經風光一時，不僅是當時全台最大購物中心，也曾是亞洲最大球體商場建築，開幕話題不斷，可後來因賣場動線不佳、周邊交通不便，黯然熄燈，目前建築已全棟拆除，預計2027年完工成頂級商辦，沒想到如今卻官司纏身，因容積獎勵引起爭議。京華城建築案於2001年獲核發使用執照，開幕時以球體造型而成為台北市著名地標，雖因納莉颱風造成淹水與消防安檢問題延後開幕，不過當時刻意提早微風廣場2天舉行開幕酒會，引起話題，正式開幕時曾創下一日50萬人次造訪的紀錄，當時造成交通塞爆，甚至還需要進行人潮管制；但因京華城周邊為住宅區，當時附近也沒有捷運，交通不便，附近松山菸廠、鐵路機廠也遲未轉型開發，人潮漸漸消退，當年萬人空巷蜂擁而至的場面只能成為歷史畫面，2014年台北捷運松山線通車也無法帶動京華城發展，最終於2019年11月30日熄燈，正式走入歷史。京華城所在地點原為唐榮鐵工廠機械廠，土地使用分區為第三種工業用地，威京集團於1987年底以15億3千萬買下該筆土地。1989年，吳伯雄市府時期要求威京集團捐地30%，為全台首起以捐地為要求之例，威京集團一度強力反對開發變更案中，捐地30%回饋社會的條件，後來因1994年底民進黨陳水扁當選台北市長，威京集團為避免與新市長引發衝突，才完成捐地30%程序。而威京集團2011年向台北市政府申請變更京華城土地使用分區為住宅用地，同時也向郝龍斌市府要求把容積率提高到560%，但時任市府拒絕；京華城2013年向監察院陳情，監察院2016年發文糾正台北市政府，認定容積率應為560%，2018年柯文哲市府依監察院審核意見辦理都市計畫變更，釐正法定容積率為560%。後來又因京華城要改建，容積不足，所以依法申請獎勵項目，2021年9月9日，台北市都市計畫委員會再度准許提高容積獎勵，把容積率從560%提昇至840%，京華城改建開發案「容積率840％」成史上最高，柯文哲因此被指任內護航、圖利財團。而北市議員應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。柯文哲金山南路二段的住家及其辦公室今（30）日也遭到搜索，後續會將柯文哲帶回廉政署偵訊。