不只住處！檢調衝台玻大樓搜索柯文哲辦公室　黃珊珊急打電話

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，29日聲押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，今（30）日台北地方法院裁准收押，而檢廉今早也赴柯文哲位於台北市金山南路的住處搜索，除住處外，檢方同時也前往位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索。據悉，檢方抵達柯文哲辦公室時，前台北市副市長黃珊珊也在現場，並急忙撥打電話。京華城案擴大偵辦，台北市議員應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。檢調今早前往柯文哲位於台北市金山南路的住處搜索，同時也前往搜索位於台玻大樓的柯文哲辦公室，預計搜索完畢後，會將柯文哲帶回廉政署偵訊，晚間送往台北地檢署複訊。根據《TVBS》報導指出，檢方抵達柯文哲辦公室時，黃珊珊人在現場，急忙撥打電話。