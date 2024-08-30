馬斯克槓上賀錦麗！挖出7年前貼文　質疑民主黨為選票放移民入境

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美國11月就要舉行總統大選，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump）針對經濟、墮胎生育權、內政外交、邊境管制與移民等議題交鋒，而近期與川普交好的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），29日又在自家社群平台「X」上，轉貼一則賀錦麗7年前的貼文，質疑民主黨的邊境政策根本就是放縱移民入境，因為這些人大部分都會投給民主黨。根據《福斯新聞》報導，隨著選戰白熱化，賀錦麗的競選團隊在應對邊境問題上似乎有了轉變，比2020年與拜登搭檔競選時更強硬，然而，南部邊境的混亂仍然是其競選的關鍵弱點，並被批評立場反覆無常。馬斯克29日在X平台上，分享了一則賀錦麗於2017年4月發布的短文，內容打著「無證移民不是罪犯」，還補充說這才是賀錦麗的真實立場。馬斯克並聲稱，允許大量移民進入，是民主黨贏得選舉的策略，因為這些移民大多都會投給民主黨，所以該黨有巨大的動力引進非法移民並使之合法化。這種說法不需要什麼陰謀論，光是為了贏得選舉這項簡單的動機，就足以解釋為什麼民主黨甚至不會驅逐公開襲擊警察的罪犯。川普陣營也批評賀錦麗的競選團隊，試圖將她對邊境政策的態度描繪成強硬派，質疑賀錦麗連公開被採訪都不敢，現在竟然還有人幫她宣傳錯誤的邊境政策，著實荒謬。