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高雄捷運RK1岡山車站　9/1起正式營運收費

記者蔡佳宏／高雄報導

▲高雄捷運紅線岡山車站(RK1)自9月1日起開始正式營運與收費。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運紅線岡山車站(RK1)自9月1日起開始正式營運與收費。（圖／高市府捷運局提供）
高雄捷運紅線岡山車站(RK1)於6月30日中午起試營運通車，高雄市政府為鼓勵市民搭乘體驗，自當日中午12時起推出「捷運岡山高醫站(R24)至岡山車站(RK1)路段免費搭乘」試營運期間刷卡免費搭乘優惠活動，將於8月底結束，自9月1日起開始正式營運與收費。

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▲捷運岡山車站(RK1)緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，位處大岡山地區最重要交通樞紐。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運岡山車站(RK1)緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，位處大岡山地區最重要交通樞紐。（圖／高市府捷運局提供）
捷運岡山車站(RK1)緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，位處大岡山地區最重要交通樞紐，自試營運以來，平均每日搭乘人數接近3,000人次，其中假日平均超過3,400人次，預估9月份開學通勤人數增加後，運量可望持續提升。

捷運局表示，試營運期間廣納民眾與各方建議，持續精進優化營運服務；針對站前汽機停車位空間，以及中山南路北向禁止左轉民有路等問題，捷運局也邀集交通局、警察局、高雄捷運公司及工程團隊成立營運檢視小組，藉由滾動式檢討改善相關議題，持續優化營運服務品質。

▲站前汽機車停車場，已完工啟用供民眾使用，提供充足的轉乘停車空間。（圖／高市府捷運局提供）
▲站前汽機車停車場，已完工啟用供民眾使用，提供充足的轉乘停車空間。（圖／高市府捷運局提供）
位於捷運岡山車站及台鐵岡山站之間，站前汽機車停車場，已完工啟用供民眾使用，提供充足的轉乘停車空間。另外，旅客亦可透過跨站天橋串連通行台鐵岡山火車站前後站，輕鬆轉乘高雄捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵及公路客運，再搭配YouBike 2.0公共自行車與公車接駁服務，有效擴大公共運輸效益。

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