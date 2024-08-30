Curry總薪資飆破「170億」！僅次於詹皇　主動放棄施壓勇士的籌碼

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Stephen Curry和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的續約合約，這將讓他生涯的總薪資突破5.36億美元（約合台幣170.8億元）大關，在NBA史上僅次於LeBron James，排名第2。另外這次續約也表明Curry並沒打算用去留向勇士施壓，而是完全信任制服組的操作，勇士隨隊記者認為他的舉動將確立他灣區第一人的地位。Curry目前36歲，他在3年前和勇士簽下了一份4年總價2.15億美元的合約，還有2年才到期。今天提前續簽年薪6260萬美元的1年合約，將讓他和勇士的合作延長至2026-27賽季，與好搭檔Draymond Green的合約期限一致，後者在2026-27賽季有一個2667.8萬美元的球員選項。簽下這份合約後，Curry未來3年的薪資分別是：2024-25賽季5580萬，2025-26賽季5960萬，2026-27賽季6260萬，其生涯總薪資突破來到5.36億美元左右，排名NBA史上第二，僅次於James的5.83億美元。排名第3-5的則分別是Paul George（5.18億美元）、Kevin Durant（5.11億美元）、Anthony Davis（4.98億美元）。Curry為什麼選擇在此時續約呢？這等於放棄未來以去留向球團施壓的籌碼，這可能顯示Curry確實打算實現自己的諾言：終生成為勇士人，並且信任球隊在未來幾年會努力打造有競爭力的陣容。NBC記者Monte Poole認為這體現了Curry的兩項特質——忠誠和信任。他相信球隊老闆Joe Lacob不會滿足於平庸，而是會繼續追逐卓越，「續約是預期之中的發展，雙方毫無波瀾地完成了這件事。Curry的決定，證明了他想在勇士退休的願望。在現有合約到期時他將年滿39歲，屆時他將在勇士效力了18個賽季，至少參加過6次NBA總冠軍賽，並至少贏得4座總冠軍。他將確立自己在灣區體育界第一人的地位。」Curry在剛剛結束的2023-24賽季，場均得到26.4分5.1助攻4.5籃板，投籃命中率為45.0%，其中三分球命中率為40.8%，罰球命中率為92.3%，數據略低於生涯水準。不過他仍然是NBA最具比賽影響力的球員，在巴黎奧運會上，這位傳奇射手已經證明了這一點。只要擁有Curry，勇士就還有爭冠本錢。