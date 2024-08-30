曝京華城「低價買進」手法！許淑華控：30%容移是柯文哲放水

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檢廉偵辦京華城案查出涉賄，昨向法院聲押禁見北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人獲准，今（30）日再度指揮廉政署展開搜索行動，約談前北市長柯文哲等人。對於該案，民進黨北市議員許淑華指控，沈慶京謊話連篇，「低價買進」道路用地，換39.12億的容積代金，所謂30%容移根本也是柯文哲放水的結果。許淑華表示，沈慶京住處遭到搜索，其所發出的公開聲明，不只有和柯文哲隔空串證的嫌疑，而且內容更是轉移焦點、推卸罪嫌。她說，沈慶京聲稱「京華城只要依法再花錢買30%容積移轉，總容積就達882%，被大家誤解了」，但她仔細分析，這30%容移，經過三家專業單位進行估價，估價分別為83億9503萬5747元、82億7794萬2750元、81億7820萬8500元。許淑華提到，京華城本應繳納容積代金平均82億8372萬9000元，沈慶京卻只支付一半43億7163萬元而已，之後再用「捐贈公共建設」的名義捐贈193筆土地，共5233.58平方公尺，但她發現其捐出的土地，按公告現值總價值僅約16.77億(每平方公尺32萬473元)，當作另一半。許淑華指出，沈慶京是用低價買進的土地，來規避法規，其捐的土地合計總價、公益性都遠低於剩餘本應繳納的39.12億元，而柯文哲則是明知不合理，卻隨意放水的市長，「這30%容移核定，就發生在柯文哲任內，就這樣又讓財團再次『貪到小便宜』」。許淑華說，道路用地本就是部分建商買來等待徵收、容積移轉、容積交換等用途，沈慶京拿道路用地來省高額代金，還講得一副正義凜然，而柯文哲與大財團攜手，玩弄這種灰色地帶的金錢遊戲，遲早要面對司法，付出代價。