快訊／吉伊卡哇扭蛋不能轉了！藏壽司突宣布「活動提前20天結束」

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▲藏壽司宣布吉伊卡哇扭蛋活動提前20天結束，讓大批已經計劃好要去吃的民眾傻眼。（圖／藏壽司提供）

▲劇情中，主要角色們必須透過「工作賺取生活費」，和真實世界的生活很相似，讓人感同身受。（圖／吉伊卡哇官方X帳號）

日本知名迴轉壽司店「藏壽司」近日與日本高人氣漫畫《吉伊卡哇》聯名，推出18款超萌扭蛋，引起台灣人暴動，但也造成許多亂象。由於活動造成熱烈迴響，藏壽司今（30）日上午無預警發出公告，藏壽司在臉書上官宣表示「感謝藏友對吉伊卡哇扭蛋熱情響應及支持！」藏壽司表示，貼文曝光後，不少網友紛紛回應《吉伊卡哇》是日本漫畫家ナガノ（Nagano）筆下的系列作品，最初他在推特（現稱X）帳號上以，作品副標題為，完美的詮釋這些小生物給人的感受。作品中大部分的角色是不太會說話的，，劇情中，主要角色們的生活環境是必須透過，雖然看似療癒可愛，但其實吉伊卡哇背後的故事，，他們認真生活的模樣融化許多粉絲的心。可愛的角色畫風搭配深刻的劇情，如此「反差萌」，讓大眾對吉伊卡哇更為喜愛，其角色與授權業務在年度獎項，是繼2022年後二度拿下最高榮譽，沒想到今年跟藏壽司聯名推出扭蛋，在台灣引起廣大迴響，可見吉伊卡哇的火熱程度。