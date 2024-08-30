快訊／吉伊卡哇扭蛋不能轉了！藏壽司突宣布「活動提前20天結束」

日本知名迴轉壽司店「藏壽司」近日與日本高人氣漫畫《吉伊卡哇》聯名，推出18款超萌扭蛋，引起台灣人暴動，但也造成許多亂象。由於活動造成熱烈迴響，藏壽司今（30）日上午無預警發出公告，表示原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋活動，將在9月2日就結束，還沒去朝聖的民眾恐怕要把握最後機會！
藏壽司在臉書上官宣表示「感謝藏友對吉伊卡哇扭蛋熱情響應及支持！原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評，預計提前於9月2日結束，深表歉意，敬請見諒。」藏壽司表示，從9月2日起參加投盤抽扭蛋的活動時，還是會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋。
意即吉伊卡哇扭蛋專屬活動即將結束，之後再去用餐民眾若抽扭蛋，不一定能抽到「吉伊卡哇」扭蛋，可能會得到另一款「壽司寵物」扭蛋。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「等等啦！我還沒空去吃啦」、「怎麼這麼突然，提前20天結束」、「傻眼！我還沒去扭到耶，我要瘋掉」、「本來預計9月10號要去吃的，崩潰了。」
吉伊卡哇是什麼東西？爆紅關鍵曝光
《吉伊卡哇》是日本漫畫家ナガノ（Nagano）筆下的系列作品，最初他在推特（現稱X）帳號上以「希望變成這樣的樣子」創作出一個二頭身動物角色，作品副標題為「這又小又可愛的傢伙」，而「吉伊卡哇」（ちいかわ, chiikawa）的名字由來便是從「小小的」（小さい, chiisai）、「可愛的」（可愛い, kawaii）兩個字所組成，所有角色便是「又小又可愛」的化身，完美的詮釋這些小生物給人的感受。
作品中大部分的角色是不太會說話的，總是以「呀、嗯、哈」等語助詞來表達情緒，獨特的表達方式被稱為「吉伊卡哇構文（ちいかわ構文）」，劇情中，主要角色們的生活環境是必須透過「工作賺取生活費」，雖然看似療癒可愛，但其實吉伊卡哇背後的故事，和真實世界的生活很相似，只是作者透過「可愛」的方式來表達，他們認真生活的模樣融化許多粉絲的心。
可愛的角色畫風搭配深刻的劇情，如此「反差萌」，讓大眾對吉伊卡哇更為喜愛，其角色與授權業務在年度獎項 「2024日本角色大獎（日本キャラクター大賞）」中奪得冠軍，是繼2022年後二度拿下最高榮譽，沒想到今年跟藏壽司聯名推出扭蛋，在台灣引起廣大迴響，可見吉伊卡哇的火熱程度。
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意即吉伊卡哇扭蛋專屬活動即將結束，之後再去用餐民眾若抽扭蛋，不一定能抽到「吉伊卡哇」扭蛋，可能會得到另一款「壽司寵物」扭蛋。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「等等啦！我還沒空去吃啦」、「怎麼這麼突然，提前20天結束」、「傻眼！我還沒去扭到耶，我要瘋掉」、「本來預計9月10號要去吃的，崩潰了。」
吉伊卡哇是什麼東西？爆紅關鍵曝光
《吉伊卡哇》是日本漫畫家ナガノ（Nagano）筆下的系列作品，最初他在推特（現稱X）帳號上以「希望變成這樣的樣子」創作出一個二頭身動物角色，作品副標題為「這又小又可愛的傢伙」，而「吉伊卡哇」（ちいかわ, chiikawa）的名字由來便是從「小小的」（小さい, chiisai）、「可愛的」（可愛い, kawaii）兩個字所組成，所有角色便是「又小又可愛」的化身，完美的詮釋這些小生物給人的感受。
作品中大部分的角色是不太會說話的，總是以「呀、嗯、哈」等語助詞來表達情緒，獨特的表達方式被稱為「吉伊卡哇構文（ちいかわ構文）」，劇情中，主要角色們的生活環境是必須透過「工作賺取生活費」，雖然看似療癒可愛，但其實吉伊卡哇背後的故事，和真實世界的生活很相似，只是作者透過「可愛」的方式來表達，他們認真生活的模樣融化許多粉絲的心。
可愛的角色畫風搭配深刻的劇情，如此「反差萌」，讓大眾對吉伊卡哇更為喜愛，其角色與授權業務在年度獎項 「2024日本角色大獎（日本キャラクター大賞）」中奪得冠軍，是繼2022年後二度拿下最高榮譽，沒想到今年跟藏壽司聯名推出扭蛋，在台灣引起廣大迴響，可見吉伊卡哇的火熱程度。