Q4招募300人！王品「8品牌」將調薪　應徵履歷數增17%

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提前佈局年末聚餐旺季，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第4季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」及燒肉品牌「原燒」、「肉次方」、「金咕」總共8個品牌，9月1日起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35800元起。人力求職網最新調查，有90.4%的上班族透露，「有計畫」在今年第3季換工作，想跳槽的熱門行業，第一名則是餐飲住宿與休閒旅遊。王品表示，根據統計，今年7月應徵履歷數，也較去年同期增加17%，顯見王品在薪酬與福利、職涯發展等，皆獲求職者高度肯定。王品指出，未來集團展店腳步不停歇，帶動人力需求，今年已有過半數品牌啟動調薪計畫，其中以平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」連兩次調薪、累計調幅達6%最高。另外，王品宣布，「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」、「金咕」共8個品牌，將於9/1起調升正職起薪含全勤調升為35800元起、並喊出無經驗可，起薪較市場行情高出近兩成。王品提到，火鍋品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」也預計在9/9-9/15在六都聯合舉辦儲備店長、主廚招募，應徵者可就近選擇地點與面試時間。若通過錄取，儲備幹部起薪38,000元，最快一年內經過培訓、通過考核，月薪有機會上看55,000元，晉升為店長、主廚，月薪加上晉升調薪、每月績效獎金等，平均月薪上看9萬，有機會挑戰年薪百萬。