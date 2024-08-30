檢廉兵分10路搜索！柯文哲、彭振聲住所均遭突擊　2人將被約談

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京華城案有重大進展！檢廉查出，國民黨市議員應曉薇收受威京集團主席沈慶京4500萬匯款，協助關說放寬京華城容積率，檢方29日聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民，台北地院今天凌晨裁定3人收押。專案小組今天上午7時搜索柯文哲在北市金山南路的住家，以及民眾黨辦公室，預計約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲在內共4名被告到案，搜索地點至少有10處，其中不僅柯文哲住家遭搜索，彭振聲住處也在搜索範圍。據了解，威京集團主席沈慶京在2018至2021年間，透過威京集團旗下公司陸續匯款高達4500萬元賄款，給國民黨台北市議員應曉薇請求幫忙協調。應曉薇收款後先後找到彭振聲、柯文哲協調。2020年3月10日，應曉薇在便當會上首次提出提出京華城容積問題，最終在9月9日決議予京華城20%容積獎勵，將京華城容積率從392%拉高到840%。檢廉指出，沈慶京與應曉薇是京華城容積率案的關鍵人物，沈慶京與應曉薇兩人之間有對價關係，因此聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民，台北地院今天凌晨裁定3人收押。