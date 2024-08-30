保瑞完成2億美元海外可轉換公司債訂價　創台生技業成功發行首例

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保瑞藥業今（30）日宣布海外首次無擔保可轉換公司債已於29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約新台幣64億元），並創下台灣生技業於國際資本市場透過海外可轉換公司債籌資之首例。保瑞表示，本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為2.75%，轉換價格為新台幣964.60元，如以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為30%；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為2024年9月5日。保瑞分享，本次海外可轉換公司債的發行為保瑞首次於國際資本市場之籌資活動，受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金 LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上，顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。此次發行開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球佈局鋪路。保瑞指出，此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域的領導地位。摩根大通擔任本次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。