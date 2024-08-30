蕭翔文帕運跆拳奪銅！驚喜獲成龍頒獎：「他問我是台灣人嗎？」

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▲蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢（體育署提供）

▲2024帕拉林匹克運動會今（30）日由台灣好手蕭翔文奪下48公斤級銅牌，也是我國跆拳第一面獎牌，不過頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍，讓蕭翔文感到不可思議。（圖／美聯社／達志影像）

成龍頒獎給蕭翔文？2024帕拉林匹克運動會今（30）日由台灣好手蕭翔文奪下48公斤級銅牌，也是我國跆拳第一面獎牌，25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，讓他一度想要放棄，不過接觸帕運後，才選擇用這樣的方式，重回跆拳場上。蕭翔文先在前兩戰分別擊敗阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi）、地主法國選手Bopha Kong，順利挺進4強，雖然在4強戰不敵頭號種子以色列選手Asaf Yasur，但最後在銅牌戰以16:8擊敗西班牙選手Joel Martin Villalobos，順利為台灣摘下一面銅牌。蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢，蕭翔文表示，期待再拚2028洛杉磯帕運，希望銅牌能夠變成金牌。