蕭翔文帕運跆拳奪銅！驚喜獲成龍頒獎：「他問我是台灣人嗎？」

成龍頒獎給蕭翔文？2024帕拉林匹克運動會今（30）日由台灣好手蕭翔文奪下48公斤級銅牌，也是我國跆拳第一面獎牌，不過頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍，讓蕭翔文感到不可思議，「他還問我是台灣人嗎？」根據《中央社》報導，成龍看到蕭翔文的身上衣服寫中華台北，就直接問他此問題，讓他也開心跟成龍聊天。
蕭翔文站上巴黎帕運舞台 因奪牌走出悲傷
25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，讓他一度想要放棄，不過接觸帕運後，才選擇用這樣的方式，重回跆拳場上。
不過蕭翔文跟恩師吳燕妮苦練，這次奪銅，也幫恩師圓了奧運奪牌的夢想，吳燕妮表示，自從蕭翔文因為車禍導致手受傷後，明顯感覺得到他的自信心各方面都很低落，但現在蕭翔文踏上帕拉領域，開始找到自己的目標與方向。
蕭翔文先在前兩戰分別擊敗阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi）、地主法國選手Bopha Kong，順利挺進4強，雖然在4強戰不敵頭號種子以色列選手Asaf Yasur，但最後在銅牌戰以16:8擊敗西班牙選手Joel Martin Villalobos，順利為台灣摘下一面銅牌。
他站上頒獎台時，看到武打明星成龍，兩人還互聊，蕭翔文說：「他看到我的衣服上寫中華台北，就問我是台灣人嗎？然後好奇我們練了多久之類的。」
蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢，蕭翔文表示，期待再拚2028洛杉磯帕運，希望銅牌能夠變成金牌。
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25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，讓他一度想要放棄，不過接觸帕運後，才選擇用這樣的方式，重回跆拳場上。
不過蕭翔文跟恩師吳燕妮苦練，這次奪銅，也幫恩師圓了奧運奪牌的夢想，吳燕妮表示，自從蕭翔文因為車禍導致手受傷後，明顯感覺得到他的自信心各方面都很低落，但現在蕭翔文踏上帕拉領域，開始找到自己的目標與方向。
蕭翔文先在前兩戰分別擊敗阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi）、地主法國選手Bopha Kong，順利挺進4強，雖然在4強戰不敵頭號種子以色列選手Asaf Yasur，但最後在銅牌戰以16:8擊敗西班牙選手Joel Martin Villalobos，順利為台灣摘下一面銅牌。
他站上頒獎台時，看到武打明星成龍，兩人還互聊，蕭翔文說：「他看到我的衣服上寫中華台北，就問我是台灣人嗎？然後好奇我們練了多久之類的。」
蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢，蕭翔文表示，期待再拚2028洛杉磯帕運，希望銅牌能夠變成金牌。