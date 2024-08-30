林依晨喊「我是成都人」被原諒！陳沂提1女星處境相反：雙標世界

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲言詞犀利的陳沂一向愛針砭時事，近日她就針對林依晨自稱我是成都人一事表達看法。（圖／陳沂臉書）

▲歐陽娜娜赴中發展演藝事業，自認是中國人的她，經常遭到台灣網友攻擊。（圖／資料照）

「零負評女神」林依晨日前登中國綜藝節目《心動的信號7》，舉手高喊「我是成都人」，讓不少台灣民眾驚呆；但也有粉絲護航林依晨，認為她說的是祖籍，林依晨爺爺確實在成都出生，林依晨的說法沒有問題。這種情況讓網紅陳沂看不下去，昨（29）日她就忍不住發文質疑大眾雙標，認為女星歐陽娜娜說自己是江西人就被罵爆，為何林依晨可以被原諒？這讓陳沂嘲諷地說：「這世界真是兩套標準」。陳沂昨日凌晨在臉書發文，談到林依晨說自己是成都人的話題，她不解開砲：「林依晨說自己是成都人被原諒，歐陽娜娜說自己是江西人被罵爆，這世界真是兩套標準」。陳沂同時也分享她個人的看法：「每個人都可以有自己的國籍認同，尊重每個人的認同。只是如果認同自己是中國人，中國是單一國籍，還拿著台灣護照就是不愛祖國的代表啊！」陳沂的貼文曝光後也掀起粉絲討論，大家看了紛紛留言，「目前只有張韶涵是值得被原諒的，畢竟也是台灣人先辜負她的」、「因為前者不管在哪拍戲都低調到不行，後者的父在台灣當立委（實為議員）享受台灣的福利，子女卻喊著她們是中國人，高調到不行」、「上節目演演戲，大家認真了」、「林依晨說的是祖籍沒什麼值得被罵吧？只要是華人都會有祖籍，跟國籍又不一樣」。有網友持續護航林依晨，認為她跟歐陽娜娜之間還是有差異。而24歲的歐陽娜娜作為前議員歐陽龍的女兒，曾在2020年9月26日，登上中國央視演唱中共愛國歌曲《我的祖國》，讓她一夕間從「大提琴才女」，被砲轟成「舔共藝人」；但近年演藝事業重心放在中國的歐陽娜娜並不在乎台灣人的罵聲，持續定居中國拍戲、參與綜藝節目，主演的奇幻陸劇《冰雪謠》上個月才上檔，持續熱播中。