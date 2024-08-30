劉亞仁涉性侵嫩男！首度現身接受調查　韓媒酸：進警局比回家頻繁

南韓37歲影帝劉亞仁去年（2023）因吸毒被判刑有期徒刑4年，今年7月竟又驚爆疑似性侵1名30歲男子，28日晚間他首度被傳喚到案說明，以被告身分接受約1個半小時的調查。由於劉亞仁負面消息不斷經常出入警局，這也讓韓媒狂酸：「光是進警察局就幾次了？」
劉亞仁涉硬上性侵30歲男子 首度現身警局
劉亞仁上個月26日被爆出捲入性侵案，他遭指控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來後發現自己遭硬上，立刻向警方報案，受害者明確表示：「劉某將其重要部位放入我的身體。」而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」，不過依然掀起粉絲熱烈討論。
劉亞仁28日晚間6點半左右抵達龍山警察局，並接受了將近1個小時半的時間調查，這也是性侵案被立案以來，他首度被傳喚到案說明。由於劉亞仁負面消息不斷，經常進出警局，這也讓韓媒狂酸進警局比回家還頻繁：「光是進警察局就幾次了？」
劉亞仁違法打181次牛奶針 演藝事業完蛋
劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元），消息曝光後引起各界撻伐，劉亞仁也從「影帝」變「毒王」，演藝生涯出現大危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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劉亞仁上個月26日被爆出捲入性侵案，他遭指控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來後發現自己遭硬上，立刻向警方報案，受害者明確表示：「劉某將其重要部位放入我的身體。」而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」，不過依然掀起粉絲熱烈討論。
劉亞仁28日晚間6點半左右抵達龍山警察局，並接受了將近1個小時半的時間調查，這也是性侵案被立案以來，他首度被傳喚到案說明。由於劉亞仁負面消息不斷，經常進出警局，這也讓韓媒狂酸進警局比回家還頻繁：「光是進警察局就幾次了？」
劉亞仁違法打181次牛奶針 演藝事業完蛋
劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元），消息曝光後引起各界撻伐，劉亞仁也從「影帝」變「毒王」，演藝生涯出現大危機。
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