劉亞仁涉性侵嫩男！首度現身接受調查　韓媒酸：進警局比回家頻繁

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▲劉亞仁上個月被控訴性侵1名30歲男子，受害者明確描述經過，他28日首度現身警局以被告身分接受調查。（圖／翻攝tvN）

▲南韓影帝劉亞仁去年被爆「非法使用8款藥物」，形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，沒想到上個月又被爆料涉嫌性侵30歲男子。（圖／劉亞仁IG）

南韓37歲影帝劉亞仁去年（2023）因吸毒被判刑有期徒刑4年，今年7月竟又驚爆疑似性侵1名30歲男子，28日晚間他首度被傳喚到案說明，以被告身分接受約1個半小時的調查。由於劉亞仁負面消息不斷經常出入警局，這也讓韓媒狂酸：「光是進警察局就幾次了？」劉亞仁上個月26日被爆出捲入性侵案，他遭指控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來後發現自己遭硬上，立刻向警方報案，受害者明確表示：「劉某將其重要部位放入我的身體。」而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」，不過依然掀起粉絲熱烈討論。劉亞仁28日晚間6點半左右抵達龍山警察局，並接受了將近1個小時半的時間調查，這也是性侵案被立案以來，他首度被傳喚到案說明。由於劉亞仁負面消息不斷，經常進出警局，這也讓韓媒狂酸進警局比回家還頻繁：「光是進警察局就幾次了？」劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元），消息曝光後引起各界撻伐，劉亞仁也從「影帝」變「毒王」，演藝生涯出現大危機。