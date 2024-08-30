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劉亞仁涉性侵嫩男！首度現身接受調查　韓媒酸：進警局比回家頻繁

記者許芷芸／綜合報導

▲韓國影帝劉亞仁上個月爆出涉嫌性侵1名30歲男子，28日他首度現身警局接受調查，負面消息不斷遭韓媒酸：「進警察局比回家頻繁」。（圖／劉亞仁IG）
▲韓國影帝劉亞仁上個月爆出涉嫌性侵1名30歲男子，28日他首度現身警局接受調查，負面消息不斷遭韓媒酸：「進警察局比回家頻繁」。（圖／劉亞仁IG）
南韓37歲影帝劉亞仁去年（2023）因吸毒被判刑有期徒刑4年，今年7月竟又驚爆疑似性侵1名30歲男子，28日晚間他首度被傳喚到案說明，以被告身分接受約1個半小時的調查。由於劉亞仁負面消息不斷經常出入警局，這也讓韓媒狂酸：「光是進警察局就幾次了？」

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劉亞仁涉硬上性侵30歲男子　首度現身警局

劉亞仁上個月26日被爆出捲入性侵案，他遭指控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來後發現自己遭硬上，立刻向警方報案，受害者明確表示：「劉某將其重要部位放入我的身體。」而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」，不過依然掀起粉絲熱烈討論。

劉亞仁28日晚間6點半左右抵達龍山警察局，並接受了將近1個小時半的時間調查，這也是性侵案被立案以來，他首度被傳喚到案說明。由於劉亞仁負面消息不斷，經常進出警局，這也讓韓媒狂酸進警局比回家還頻繁：「光是進警察局就幾次了？」

▲劉亞仁上個月被控訴性侵1名30歲男子，受害者明確描述經過。（圖／翻攝tvN）
▲劉亞仁上個月被控訴性侵1名30歲男子，受害者明確描述經過，他28日首度現身警局以被告身分接受調查。（圖／翻攝tvN）
劉亞仁違法打181次牛奶針　演藝事業完蛋

劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元），消息曝光後引起各界撻伐，劉亞仁也從「影帝」變「毒王」，演藝生涯出現大危機。

▲南韓影帝劉亞仁在2023年時被爆「非法使用8款藥物」，讓他的形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，沒想到在26日又被爆料涉嫌性侵30歲男子。（圖／劉亞仁IG）
▲南韓影帝劉亞仁去年被爆「非法使用8款藥物」，形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，沒想到上個月又被爆料涉嫌性侵30歲男子。（圖／劉亞仁IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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