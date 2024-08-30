日本國會議員拜會黃偉哲　肯定臺南城市交流盼臺日共好

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▲黃偉哲致贈臺南守護神劍獅予參議員和田政宗。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲致贈臺南守護神劍獅予眾議員杉田水脈。（圖／南市府提供）

日本國會參議員和田政宗、眾議員杉田水脈於27日造訪臺南烏山頭水庫，市長黃偉哲特別安排於臨近水庫的六甲區公所會晤議員，並準備臺南今夏最後一批芒果以及六甲區特產熱情迎接。在會談中，兩位議員都認為臺日關係密切，未來將繼續支持日本政府在國際上與臺灣合作，也肯定臺南的城市外交為雙方關係加溫。黃偉哲首先感謝日本政府及國會長期以來在國際上對臺灣的支持，以及捐贈新冠疫苗、地震互助等友好行動。黃偉哲也介紹除了八田與一技師建造的烏山頭水庫之外，臺南山上水道花園博物館也是與日本淵源深厚的景點，而該館即將與大阪水道博物館開啟交流，推薦議員們未來有機會可以造訪。黃偉哲也感謝選區在日本山口縣的杉田水脈眾議員去(2023)年在臺南市辦理安倍晉三前首相紀念展時，陪同安倍昭惠夫人一同來訪，並說明臺南去年剛跟安倍前首相故鄉的山口縣締盟，雙方維持著非常好的互動。杉田眾議員也感謝臺南特別為安倍前首相辦展，表示當時安倍夫人跟自己都非常感動及感謝，因此這次特別安排南下造訪。和田政宗的選區為宮城縣，縣內的仙台市為臺南友誼市，兩市2006年締盟以來持續穩定交流。黃偉哲特別感謝和田參議員在2016年臺南0206地震後偕同日本民間團體前來捐款給臺南市消防局，對此和田政宗表示，因為日本311地震時獲得臺灣及臺南非常大的幫助，因此當時自己是懷抱著報恩的心情來到臺南，十分珍惜這份患難與共的情誼。會中過程中議員們品嘗了芒果後均讚不絕口，和田政宗還表示現在自家小孩都指定要吃臺灣鳳梨，黃偉哲也向兩位議員表示，除了愛文芒果之外，也希望推動金煌芒果能進到日本，此外臺南也會繼續推動與日本各城市在文化、學校、體育等方面的交流。六甲區長陳啓榮、財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之亦陪同接待。