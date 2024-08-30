范瑋琪手拿美國護照！全家現身機場　和陳建州私下互動全曝光

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▲不少網友認為陳建州對范瑋琪的態度很冷淡。（圖／小紅書）

▲范瑋琪打卡在日本的咖啡廳，露出修長美腿。（圖／范瑋琪IG）

范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）2011年結婚，2015年迎來雙胞胎兒子飛飛、翔翔，但因為2人近年來分別捲入不少風波，因此鮮少出現在螢光幕前，這段時間大多都在陪伴家人。近日就有網友發現，他們帶著小孩出現在大阪關西機場，只見范瑋琪站在陳建州後面，手上拿著美國護照，本來想和陳建州說話，但男方當下似乎在忙，只說了「等一下」就繼續使用手機，夫妻倆真實相處模式掀起網友討論。一名網友在小紅書發文表示，「在大阪機場偶遇范瑋琪！」從畫面中看到，范瑋琪和陳建州一前一後準備過海關，2人都沒有特別遮掩，陳建州穿著一身黑色搭配，把墨鏡戴在後方，把臉大方露出來，范瑋琪則紮起頭髮、戴上墨鏡，不過遠遠一看還是可以明顯認出是她。而他們私下互動模式也曝光，看到當下范瑋琪手上拿著多本護照，有事要和陳建州說，於是敲了幾下對方的手臂，但陳建州似乎很忙碌，沒有看向對方，只說了一句「等一下」就繼續用手機。不少網友看到後表示，「怎麼隱約感覺黑人很不耐煩」、「黑人是不想理范瑋琪嗎」、「對這夫妻印象太差了」、「黑人看起來很不耐煩」，但也有人幫忙說話，「看黑人說等一下，應該是在忙吧」、「老夫老妻了，本來就沒有這麼甜蜜，黑人態度應該也是比較隨和。」另外，有人注意到范瑋琪手上的美國護照，表示「手上的是美國護照？」、「拿美國護照就別來中國了」、「為什麼拿的是藍色的」，對此，原PO也說「是的，我也大吃一驚」，但不少網友解釋，范瑋琪出生在美國，有美國護照很正常。事實上，范瑋琪也沒有隱藏自己的行程，昨（29）日就在IG上傳在日本的照片，看到她打卡在日本知名咖啡廳，表示「日本第一，世界排名第三的咖啡？？大排長龍」。而照片中看到，她坐在店門口拍照，穿著全身白色系還露出修長美腿，看起來非常愜意。