半導體四天王首度同台談AI！不只台積電　記憶體與封裝巨頭都來了

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國際半導體展即將登場，國際半導體產業協會（SEMI）表示，今年活動中的「大師論壇」將增加「AI晶片世紀對談」邀請到台積電、三星（Samsung）記憶體、日月光、Google等4大半導體巨擘展開對談，為即將邁向破兆美元的全球半導體產業奠定全新賽局。SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展將於下週登場，今年將匯聚全球超過8萬5000名產業人士集結台灣，隨著AI持續發酵，鞏持續固半導體供應鏈以奠定AI發展強力後盾，更是促使近年國際大廠積極來台的關鍵。SEMICON Taiwan近年的展出主題也越趨多元，涵蓋半導體製造、封測、AI、應用等關鍵領域，在四天論壇中更吸引超過200位全球半導體產業巨擘同台開講，作為世界頂級科技盛會之一，串聯各界深度探討在AI潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。展期中，備受矚目的大師論壇首度增加「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」的環節，為整場論壇拉開精彩序幕，將聚焦討論半導體產業在AI時代下的創新與未來，演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域，共計邀請9位天王級貴賓，來自台積電、日月光、Applied Materials、Google、Samsung Electronics、SK hynix、Microsoft、imec及Marvell的企業領袖同台開講，創新交鋒突破摩爾定律極限，深度探討在 AI 潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。此環節以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」為題，邀請到日月光執行長吳田玉主持，與台積電執行副總經理暨營運長米玉傑、Samsung Electronics記憶體業務總裁Jung-Bae Lee 以及Google生成式AI解決方案架構副總裁Hamidou Dia等4大半導體巨擘展開對談。此次「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」中將涵蓋半導體與 AI 的技術、跨界、未來格局3大重要議題。探討半導體對於AI如何促動全球經濟，以及AI在晶片、演算法、記憶體、軟體、頻寬、功耗與系統整合等技術與挑戰。此外，在面對全球 AI 無極限的發展下，不同產業間如何加速半導體生態系的跨界合作與建立新競合關係，都將成為未來主導產業應用與激發AI潛在可能的關鍵。