神預言「檢方7點會敲柯文哲家門」　吳子嘉揭1事曝玄機

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，今（30）早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處搜索，除住處外，檢方同時也前往位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日就已在政論節目搶先預言「明早七點檢調就去搜柯家」，讓主持人劉寶傑嚇壞，結果竟真的預料中了。吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》表示，他從民眾黨召開政治獻金案澄清「終場記者會」，發現柯文哲剪了頭髮，是因柯文哲知道，明天早上七點鐘北檢要到他家敲門了。吳子嘉說，「柯文哲知不知道明天早上北檢會到他家去敲門？柯文哲去剪了頭髮，剪頭髮要幹甚麼？就是說未來幾個月不會剪頭髮了」。此話一出，讓主持人劉寶傑相當驚訝，續問「所以柯文哲剪頭髮是是入監的儀式？」吳子嘉則回，「當然，剪的乾淨一點，不然頭髮太長就照起來很蒼老的感覺，入監也要有個樣子，畢竟是個總統候選人」。吳子嘉表示自己曾說過，只要威京集團主席沈慶京跟台北市議員應曉薇收押，柯文哲就倒楣了，而柯文哲承認自己去過陶朱隱園的俱樂部，等於是在全國民眾和媒體前承認他跟沈慶京有私交。吳子嘉認為，柯文哲可能存心要拚了，「梳妝沐浴、焚香完畢」做好準備；不過他預估柯文哲不會認帳，但關鍵是若沈慶京撐不住、指證柯有問題，後果就十分嚴重了。