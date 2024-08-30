莎頭奧運奪金後拆夥？缺席中國大滿貫　「後馬龍時代」已拉開序幕

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世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽事即將在9月26日至10月6日於北京舉行，在近期公布的雙打項目名單中，中國大陸世界排名第一的奧運金牌搭檔「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎並未參賽，網路上開始有傳聞兩人是否會拆夥，而根據中國過往的接班安排，這也並非沒有可能。今年的中國大滿貫是中國首次舉辦WTT系列賽事中級別最高的大滿貫賽事，各單項冠軍將獲得2000點世界排名積分。不過作為主辦國，中國桌球代表隊並未派出最佳陣容應戰，而是開始嘗試一些新組合，為「後馬龍時代」來做準備。王楚欽／孫穎莎在今年的巴黎奧運會上，成功幫助中國拿下隊史首面桌球混雙項目金牌，以實力而論毫無疑問是當世第一。下一屆奧運兩人都還年輕，有機會來完成衛冕。不過巴黎周期之後，中國桌球國家隊開始換血，馬龍目前動向不明，樊振東有意退役，陳夢和王曼昱下一屆奧運年紀都不小了，在這樣的背景下，王楚欽和孫穎莎將必須在單打項目上擔任中流砥柱的位置，如此勢必不可能讓他們在雙打上付出太多心力。「梯隊建設」是近期中國桌壇不斷被提起的名詞，樊振東和陳夢兩位奧運桌球金牌選手這次都沒有打中國大滿貫，「莎頭」也沒有參加混雙賽事，外界認為這是國家隊變動的一種跡象。王楚欽這一次有和梁靖崑搭檔男雙，但沒有和孫穎莎攜手出戰，這次中國混雙項目由林詩棟／蒯曼出戰，兩人去年在國際賽場上拿下8冠，今年則是1冠1亞，被該國家隊積極培養，目前世界排名第7。在王楚欽和孫穎莎身上背負更重要任務的情況下，「棟曼組合」看起來有可能取代莎頭出戰未來主要的大型國際賽。作為中國桌壇旗幟般的人物，也是公認的GOAT，現役傳奇馬龍的動向，不僅關乎他個人生涯是否延續，也影響著中國桌球的未來安排。近期在香港參加活動時，他再次在記者會上被問到身分問題，馬龍低調回應：「其實奧運會以後也有很多人在問我接下來的打算，至少現在來說自己還是運動員的身份。如果要有什麼轉變的話，我一定會讓大家知道。」馬龍和曾在奧運後受訪時鼓勵樊振東再戰一屆奧運，「起碼下一屆吧，我希望樊振東依然在、依然做得更好，超過我！」而樊振東則是一旁笑了出來，無奈地表示：「他不真誠！」兩人當時的互動也引起熱議。