調查後記錄浮出！游淑慧揭：柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量

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檢調近期大動作偵辦京華城案，身為台北市議會「京華城案」調查小組一員，國民黨市議員游淑慧今（30）日表示，她至今認為，台北市前市長柯文哲是「圖利無疑，貪污待查」，而在看更多紀錄後，也發現柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量。游淑慧表示，過去柯文哲在任的四年，如柯文哲說的，「我質疑的他的能力而不是操守」，即便2021年，她就發現北士科底價設定過低之事，也不疑有他，只是選擇提醒柯文哲，然後做制度上的修訂，避免下一塊市有地再被人為低價拋出。游淑慧直言，因為抽籤擔任京華城調查小組召集人、開始閱卷後，她的心證是，一，圖利無疑，貪污待查；二，彭振聲角色比柯文哲強。她說，更多記錄陸續浮出，時序事件一一釐清，她才發現柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量，不特殊交辦、等行政訴訟結果，就什麼事都沒了。游淑慧提到，至今她的想法仍一樣：圖利無疑，貪污待查，之前她受訪曾說過，希望京華城案，檢調進度比議會調查小組進度快。「我不覺得議會調查小組要去搶功、搶頭香，搶著去告發、移送什麼的，調查過程中，我一直知道有許多拼圖不是我們議會力量所能夠處理，例如金流部份、和當事人如何私下往來接觸,,,」游淑慧表示，之前他們的情資和懷疑，結果遭京華城強硬提告，她也只能無奈受之。游淑慧感嘆，京華城案利益太過龐大，當事人都不會輕易坦承，後續事實的釐清、漫長的司法程序，可能還要好幾年，但不管如何，起碼走到此刻，她對得起這份工作的職責。