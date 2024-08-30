BTS團體代言陷危機？SUGA酒駕風波再延燒　連三星都考慮終止合約

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三星目前對續約BTS的態度並不樂觀，認為讓SUGA這種引發社會爭議的人來擔任品牌大使，似乎不太妥當。（圖／samsung官網）

▲23日，SUGA終於露面現身警局接受調查，並鞠躬致歉，承認錯誤。（圖／합뉴스 Yonhapnews YouTube）

防彈少年團（BTS）成員SUGA（閔玧其）於本月月初爆出酒駕爭議，遭警方當場逮補、吊銷駕照。事發至今已過半月有餘，日前先是傳出南韓三大電視台tvN將SUGA臉部打馬賽克，近日再傳三星電子很有可能終止與防彈少年團品牌大使的合作，SUGA酒駕一事，不只對個人演藝事業造成巨大的重創，連團體活動也可能受到波及。知情人士悄悄透露，SUGA在爆出酒駕爭議後，三星電子目前對續約BTS的態度並不樂觀，認為讓引起社會爭議的人來擔任品牌大使，似乎不太妥當，還有很大的風險。不過，三星電子與防彈少年團所簽署的合約為團體契約，因此暫時不會撤下代言或將SUGA從廣告中移除。防彈少年團早在2020年就成為三星電子的品牌大使，知情人士也坦言，在SUGA沒有退團的情況下，很難採取進一步的動作，是否續約也還在慎重的考慮、觀察。其實，三星電子位於德國分公司，早就收到民眾的投訴，認為「酒駕藝人」出現在廣告中實在不妥，要求官方將其刪除，德國分公司也在17日時火速刪除了有SUGA的宣傳照片。BTS未來還是否擔任品牌大使，也是外界討論的重點，粉絲也相當擔心防彈少年團其他成員的個人代言會不會受到此影響。本月6日，SUGA結束與朋友的聚會後，在醉酒的狀態下騎乘電動車返家時，不慎在首爾龍山區的豪宅前自摔，引起警方的關注。經酒測後，發現酒精濃度高達0.227%，被警方當場逮補，吊銷駕照。事後，經紀公司與SUGA本人寫下短文道歉卻被踢爆有假，再次引起民憤。23日時，SUGA現身警局到案接受調查，同時也鞠躬向社會大眾與粉絲們致歉，承認錯誤並懺悔酒後駕車的行為，不過風波延燒至今，除了韓國民眾外，各國粉絲對SUGA退團的呼聲依然越演越烈。