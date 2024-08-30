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飯店「龍蝦吃到飽」來了！9月假日午晚餐限定　3職業平日買一送一

記者葉盛耀/綜合報導

▲新竹喜來登飯店的盛宴自助餐廳自9月1日起，推出軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，享有2人同行1人免費；另外也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）
▲新竹喜來登飯店的盛宴自助餐廳自9月1日起，推出軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，享有2人同行1人免費；另外也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）
新竹喜來登大飯店自9月1日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，輕鬆享受折扣有感的超值美味吃到飽；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。 

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新竹喜來登9月1日起至9月30日由四大餐廳聯合推出多項促銷優惠，持有軍、公、教有效證件者於週日至週四晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，可享2位成人同行1人免費；為慶祝9月25日世界龍蝦日，盛宴自助餐廳於9月期間假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。盛宴自助餐廳餐價為午餐每位成人1090元+10%、晚餐每位成人1390元+10%，假日午餐、晚餐每位成人1690元+10%。

▲新竹豐邑喜來登飯店的「盛宴自助餐廳」主打海鮮料理，9月的假日午晚餐也將推出海鮮龍蝦鍋吃到飽。（圖／新竹豐邑喜來登提供）
▲新竹豐邑喜來登飯店的「盛宴自助餐廳」主打多樣海鮮料理，9月的假日午晚餐也將推出海鮮龍蝦鍋吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）
而迎月庭鐵板與日式料理分別推出「海陸龍蝦鐵板套餐」及「海陸龍蝦日式套餐」，每套優惠價1500元+10%，采悅軒中餐廳「金蒜龍蝦套餐」優惠價999元+10%，大廳酒吧「番茄龍蝦義大利麵」優惠價880元+10%，午餐時段另附半自助沙拉吧，晚餐時段則贈「柏克金啤酒」一瓶。

至於台南的晶英酒店，則歡慶十歲，推出晶YEAH「拾」光專案，四人出遊加贈捷絲旅台南虎山館住宿券，若計畫三天兩夜旅程，等於每人每晚只要812元。另外還呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買或直接購買包含龍蝦料理在內的指定商品，像是ROBIN'S鐵板燒，就可用10元加價自助式沙拉吧。台南晶英酒店另還有抽獎活動，有機會9月15日當天直達頂樓入住豪華46坪晶英套房，感受極致體驗。

▲台南晶英歡迎十週年，推出許多優惠活動，包含ROBIN'S鐵板燒饕客若身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」，於9月14日、15日兩天可用10元加價自助式沙拉吧。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英歡迎十週年，推出許多優惠活動，包含ROBIN'S鐵板燒饕客若身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」，於9月14日、15日兩天可用10元加價自助式沙拉吧。（圖／台南晶英提供）

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