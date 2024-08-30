柯文哲住處遭搜索　鍾小平籲立刻停工京華城：蔣萬安硬起來

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，今（30）日依貪污之違背職務收賄罪，將台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以及助理吳順民羈押禁見，檢方也於今天早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，而台北市前副市長彭振聲住處也在搜索範圍。對此，台北市議員鍾小平指出，據側面了解，柯文哲也有金流，他也呼籲台北市長蔣萬安，京華城要立刻停工，要把20%容積獎勵收回來。鍾小平今受訪指出，據側面了解，柯文哲也有金流，不過尚無法證實；他也呼籲蔣萬安，京華城要立刻停工，一定要收回價值300億的20%容積獎勵，如果不停工的話，他就每天到京華城站，一天一天站，「因為我們要捍衛土地正義，這時候蔣萬安的個性是堅強還是柔弱，我們也給他一個考驗，今天連蓋章的市長都被傳訊了，難道還不停工嗎？300億的容積要收回來，那是台北市民的民脂民膏，一定跟財團對抗到底，請蔣萬安硬起來。」鍾小平續指，柯文哲的金流證實很簡單，就看下午台北地檢署用什麼罪名來偵辦，是圖利罪還是違背或不違背職務收賄罪，就很清楚了，如果不是用圖利罪，而是用違背或不違背職務行收賄罪來偵辦，那就是金流抓到了，就很清楚了。