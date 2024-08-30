大谷翔平愛犬開球竟然爆紅！球迷紛紛敲碗：「要做Decoey的銅像」

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▲大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇球團替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，而此次的搖頭娃娃日除了大谷之外，還包括了他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」。（圖／取自道奇官方社群）

大谷翔平的狗狗爆紅！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，昨（29）日帶領愛犬大谷翔平平時比較低調，但是為了要讓愛犬練習「開球」，苦練了三個禮拜，當大谷在本壘板等牠來的時候，此外，Decoy還跟大谷「擊掌」，可愛模樣讓不少球迷都融化，根據美國網站Zoomph統計，大谷翔平跟愛犬開球，