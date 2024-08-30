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大谷翔平愛犬開球竟然爆紅！球迷紛紛敲碗：「要做Decoey的銅像」

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球，全場球迷都被融化了。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球，全場球迷都被融化了。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平的狗狗爆紅！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，昨（29）日帶領愛犬「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」讓全場球迷瘋狂，尤其大谷開轟後還做出「狗狗撒嬌」的動作，讓現場球迷為他鼓掌，不過更多球迷更愛這隻聰明的狗狗，牠的人氣爆表，甚至還有球迷要為他建立銅像。根據《NOWnews今日新聞》記者實際前往道奇球場經驗，道奇球場外也有大型搖頭公仔、銅像等，這在美國球場很常見，但大谷愛犬竟然也有機會被立銅像，這倒很少見。

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大谷爆紅　連愛犬也受關注

大谷翔平平時比較低調，但是為了要讓愛犬練習「開球」，苦練了三個禮拜，當大谷在本壘板等牠來的時候，Decoy毫不猶豫來到老爸面前。

此外，Decoy還跟大谷「擊掌」，可愛模樣讓不少球迷都融化，而大谷翔平手上拿的藍色小袋子也爆紅，不少球迷留言：「我也有一樣的，應該是真美子（田中）買的，大谷很有心。」

而美國球迷也相當熱情，有不少球迷拿到大谷跟愛犬的搖頭公仔後轉賣，並且還可賣出高價，另外，大谷也透露，「Decoy真的做的很好，很想給牠零食吃。」沒有讓老爸丟臉。

根據美國網站Zoomph統計，大谷翔平跟愛犬開球，讓道奇隊推特帳號人氣飆高，昨日觸及率高達7450萬，並且有90％以上的民眾都是為了看Decoy相關的文章跟圖片，這也讓不少民眾見識到大谷愛犬的魅力。

有球迷留言：「要做Decoy的紀念日」、「要幫牠建立銅像」、「Decoy選手好厲害等」，都在討論跟牠有關的事情。

▲大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球團今（29）日，替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，而此次的搖頭娃娃日除了大谷之外，還包括了他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」。（圖／取自道奇官方社群）
▲洛杉磯道奇球團替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2次的搖頭娃娃日，而此次的搖頭娃娃日除了大谷之外，還包括了他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」。（圖／取自道奇官方社群）

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