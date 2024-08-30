無畏大盤跌！00919、00946價量齊揚　存股族除息前搶卡位

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受美股影響，台股昨（29）日下跌168.81點，跌幅0.75%，收 22201.85點。不過，統計62檔台股ETF中仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚。進一步以漲幅前十名、日成交量排序來看，00919、00946呈現價量齊揚表現最佳，也彰顯出00919、00946選股策略的抗跌跟漲優勢。市場法人表示，00919即將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲的投資契機，投資人可提前卡位掌握獲利契機。法人指出，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性。至於00946則被市場喻為是科技版的00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，故00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。