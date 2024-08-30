柯文哲住所辦公室被搜索　蔣萬安、侯友宜反應曝光！

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檢調偵辦京華城案，昨向法院聲押禁見北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人獲准，今（30）日傳出前往民眾黨主席柯文哲家中、辦公室等地搜索。對此，台北市長蔣萬安上午受訪時表示，全力配合檢方的偵辦，也希望盡速的釐清事實，還原真相、毋枉毋縱。蔣萬安、新北市長侯友宜今出席「YouBike2.0E+自行車通勤綠廊 雙北攜手開啟綠色通勤新時代」記者會，並接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待柯文哲住家一早被搜索？蔣萬安回應，司法已經進入調查，也進行搜索，就是靜待司法的調查，希望能夠釐清事實、還原真相。蔣萬安強調，對於該案他都一再強調進入司法調查階段，全力配合檢方的偵辦，也希望盡速的釐清事實，還原真相、毋枉毋縱。至於如何看待柯文哲坦言曾到陶朱隱園與沈慶京唱過歌，會不會認為這樣外界觀感不好？蔣萬安說，因案件進入司法階段，且相關關係人都有受到警方的相關強制處分，包含搜索在內，所以就是靜待司法調查結果；侯友宜則說，讓司法釐清真相。針對京華城案，蔣萬安強調，一定會依法從嚴處理，他昨天也說過，會密切地關注案情的發展，事實到哪，就處理到哪，一定是依法從嚴處理。媒體詢問，目前已有兩個國民黨議員被羈押，一個無黨議員解職，下一個會期會不會在這個議會互動上會做一些調整？蔣萬安提到，會持續與議會保持暢通的聯繫，且一起合作，共同努力來推動市政的發展，讓台北市持續進步。