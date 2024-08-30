柯文哲住處被搜！律師批愛財如子、手法低劣：想選總統還幹這些事

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▲民眾黨主席柯文哲（中）昨日為總統大選政治獻金風波向支持者鞠躬致歉。（圖／資料照）

▲律師呂秋遠對時事中肯又獨到的見解，讓他臉書吸引86萬人追蹤。（圖／公視提供）

民眾黨主席柯文哲深陷假帳風暴，宣布請假3個月接受調查；除了政治獻金疑雲外，柯文哲還捲入京華城容積率弊案，今（30）日一早就遭檢調搜索住處，恐難逃干係。看到柯文哲如今現況，也讓網紅律師呂秋遠痛心在臉書寫下長文，批柯文哲手法低劣、愛財如子：「我最訝異的並不是他做了這些事，而是他有志於選總統，為什麼還要做這些事。」呂秋遠今日凌晨在臉書寫下長文，痛批柯文哲的所作所為，「其實我不能理解，一個曾經很接近總統位置的前台北市長，為什麼會淪落到這個地步？政治人物如果有志於總統，沒有人像是柯文哲一樣，可以手法低劣、愛錢如子到這種地步。我最訝異的並不是他做了這些事，而是他有志於選總統，為什麼還要做這些事。」呂秋遠認為柯文哲政治獻金的使用與紀錄根本一塌糊塗，「會計原理原則在他的眼裡，完全不值一顧。發票用湊的、買的、借的，這已經很誇張，連鄉鎮代表選舉都不會這麼做，選總統的他，做了。」柯文哲甚至把政治獻金大量支出在自己成立的「木可公司」，讓呂秋遠覺得匪夷所思，認為他根本毫無悔意也不愛惜自己的羽毛。其次是政黨補助款的使用問題。呂秋遠說民眾黨因柯文哲而生，這麼多人無怨無悔的付出、捐錢，「就算不為了社會觀感，他也該把錢全數留在政黨裡，讓政黨可以運用這筆錢發展黨務，為了2026年準備，不是嗎？」他不能理解柯文哲竟將錢拿去買辦公室登記在自己名下而不是民眾黨名下，再透過辦公室收租給自己賺錢，此舉讓呂秋遠痛批：「你對得起這些希望民眾黨強大的支持者，以及自己的良心嗎？」呂秋遠認為柯文哲做了這麼多糟糕的事情，還要讓全黨高層一起替他圓謊，讓基層為他落淚，柯文哲竟只選擇請假3個月負責，讓他氣憤嗆聲柯文哲：「你不用辭職、退出政壇嗎？換做別人，會怎麼做？你竟然只是讓自己請假3個月，這什麼意思？」呂秋遠對柯文哲喊話，表示就算他2028年要再選一次總統，也要想到財產申報的問題，「先不談京華城弊案，就算現在沒被揭發，難道2028年，你就不擔心買房、看房、木可公司送錢給你、政黨補助款挪做私用等等這些事，會讓你中箭落馬嗎？還是，你根本不想選，只想利用這八席立委，以及黨主席的身份，假裝要選的氣勢，保住繼續撈錢的機會？」最後，呂秋遠痛批柯文哲，「一邊說著財團拿刀叉吃人肉，一邊跟財團一起在豪宅唱歌？然後，京華城的容積率達到前所未有的數字？或許，我們從來就不認識他，看著這場連續的鬧劇，還有他說『我買房子給自己，是為了更好的監督』，其實我的心裡是難過的，因為這樣的人，竟然曾經在2018年以後，曾經不可一世，差點主導了台灣政局。希望台灣，再也不會有這樣的岳不群。」呂秋遠該篇千字文曝光後，不到一天時間就吸引3.6萬人按讚，直呼太中肯，「看到他近期的嘴臉和種種行徑的曝光，只覺得沒選上真的是天佑台灣」、「只要小草不放棄，阿北就有房地契」、「說的真好」、「阿北真的超越藍綠了，我是說吃相難看這部分」、「將他的行為套用在一般的求職賺錢上，就說得通了，可能他把選舉補助款當作自己的工作獎金吧！」