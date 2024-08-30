被境管帶台胞證要飛香港！應曉薇遭拘提收押　辯：要去買媽媽的藥

柯文哲遭搜索！柯媽喊「我孩子一定是清白」：可以去問學校老師

記者孫唯容/綜合報導

▲追查京華城弊案，檢廉一早突擊柯文哲金山南路住處與民眾黨辦公室等處，柯媽媽大聲喊冤，強調「我的孩子絕對是清白的，強調亂辦是有罪過的。」（資料照／記者呂炯昌攝）
▲追查京華城弊案，檢廉一早突擊柯文哲金山南路住處與民眾黨辦公室等處，柯媽媽大聲喊冤，強調「我的孩子絕對是清白的，強調亂辦是有罪過的。」（資料照／記者呂炯昌攝）
民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間涉及京華城容積率弊案，今（30）日檢廉一早突擊其金山南路住處與民眾黨辦公室等處。對此，柯媽媽大聲喊冤，強調「我的孩子絕對是清白的，強調亂辦是有罪過的。」

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台北地檢署27日拘提應曉薇到案，28日兵分48路搜索威京集團總部、沈慶京住處等地，帶回沈慶京等人。29日凌晨應曉薇、沈慶京、應曉薇的助理吳修民聲押，30日凌晨，台北地方法院裁定3人收押禁見，隨後立即出動今（30）日上午7時許搜索柯文哲、彭振聲等人住處，將帶回兩人偵訊。

面對兒子深陷風波，柯媽媽今天上午表示，「我自己兒子，我小孩絕對是清白的，柯文哲是我教到大的小孩，他是被冤枉的」，檢察官可以去學校問問，柯文哲在校表現都是規規矩矩的。

柯媽媽也表示，「要怎麼辦他們去辦，我也沒有能力，他們要怎麼辦他，我哪有什麼辦法，亂辦是有罪過的。」

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