藏壽司吉伊卡哇扭蛋活動沒了！短命7天燒出3大亂象　店員終於解脫

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▲藏壽司在臉書上無預警發出公告：「原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評，預計提前於9月2日結束。」（圖／藏壽司提供）

▲最多人想要的是五款吉伊卡哇吊飾，因此都會想盡辦法湊出可以扭蛋的盤數與金額，造成亂象。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司推出吉伊卡哇扭蛋活動，結果許多民眾吃不下壽司狂點「濃布丁」要外帶，但根據店內規則，並不能外帶店內食物，亂象不斷。（圖/Threads）

▲9月2日起去藏壽司用餐扭蛋，還是有機會抽到「吉伊卡哇」，但裡面也會有「壽司寵物」扭蛋。（圖/藏壽司提供）

日本知名迴轉壽司店「藏壽司」近日與日本高人氣漫畫《吉伊卡哇》聯名，推出18款超萌扭蛋，引起台灣人暴動，結果活動才推出7天，官方今（30）日就在臉書上官宣，表示原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋活動，將在9月2日就結束，藏壽司在臉書上無預警發出公告：藏壽司表示，從9月2日起參加投盤抽扭蛋的活動時，還是會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋。藏壽司吉伊卡哇扭蛋的活動是從8月23日開始，活動剛開跑就立刻立刻讓許多民眾前往朝聖，由於藏壽司扭蛋的遊戲規則是吃5盤才能扭蛋一次，因此如果沒有消費到一定金額，是沒有辦法扭蛋的，像是有民眾因為食量較小，但又太想要吉伊卡哇扭蛋，；另外則是，讓店員非常頭痛，在靠北藏壽司的臉書專頁上就有多篇抱怨文。最後則是更極端的案例，不少藏壽司員工也在社群上相當高興表示、「終於解脫了.....上週末上班真的累到虛脫。」然而藏壽司在臉書公告也可以看出，雖然吉伊卡哇扭蛋活動從9月2日結束，但之後如果去吃壽司扭蛋的話，還是有機會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋，