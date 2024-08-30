藏壽司吉伊卡哇扭蛋活動沒了！短命7天燒出3大亂象　店員終於解脫

日本知名迴轉壽司店「藏壽司」近日與日本高人氣漫畫《吉伊卡哇》聯名，推出18款超萌扭蛋，引起台灣人暴動，結果活動才推出7天，官方今（30）日就在臉書上官宣，表示原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋活動，將在9月2日就結束，這是藏壽司首次推出聯名活動，破天荒提前20天結束活動，是史上最短命的聯名活動，也引發不少亂象，讓店員直呼：「終於解脫了！」
藏壽司在臉書上無預警發出公告：「感謝藏友對吉伊卡哇扭蛋熱情響應及支持！原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評，預計提前於9月2日結束，深表歉意，敬請見諒。」藏壽司表示，從9月2日起參加投盤抽扭蛋的活動時，還是會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋。
藏壽司吉伊卡哇扭蛋成最短命聯名活動！短短7天燒出3大亂象
藏壽司吉伊卡哇扭蛋的活動是從8月23日開始，活動剛開跑就立刻立刻讓許多民眾前往朝聖，這次一共推出18款扭蛋，其中最夯、最受歡迎的就是立體吊飾，但是僅有5款，另外則包含徽章8款以及紙膠帶5款。由於藏壽司扭蛋的遊戲規則是吃5盤才能扭蛋一次，因此如果沒有消費到一定金額，是沒有辦法扭蛋的，因此許多民眾為了得到立體吊飾，無所不用其極，也造成店員的困擾。
像是有民眾因為食量較小，但又太想要吉伊卡哇扭蛋，因此直接上網找「代吃」的服務，付錢請人去吃，自己就能獲得扭蛋；另外則是有人為了湊額抽取扭蛋，狂點藏壽司的甜品「濃布丁」，不僅多家店的商品庫存被點光，藏壽司官方明定食物不能外帶，但卻有許多人因為點太多吃不完，要求店員幫忙打包，讓店員非常頭痛，在靠北藏壽司的臉書專頁上就有多篇抱怨文。
最後則是更極端的案例，有人因為吃不下壽司，直接以一個空盤來回偷刷放入盤口的機器，來獲得扭蛋的機會，而如果扭蛋沒中的話，在告知店員是操作錯誤要求扣款，實際上則是貪圖多一次的抽扭蛋機會，令人大開眼界。
藏壽司吉伊卡哇扭蛋結束了！店員吐出心聲
不少藏壽司員工也在社群上相當高興表示「公司突然宣布活動結束，有鬆一口氣的感覺，上週末真的是我去藏壽司工作最難受的一週，一堆沒水準的客人，實在受不了」、「再也不用一直勸導不能外帶布丁的事情......之前是壽司郎之亂，這次可以叫做藏壽司之亂了吧」、「終於解脫了.....上週末上班真的累到虛脫。」
然而藏壽司在臉書公告也可以看出，雖然吉伊卡哇扭蛋活動從9月2日結束，但之後如果去吃壽司扭蛋的話，還是有機會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋，顯見應該是吉伊卡哇扭蛋數量已經所剩不多，只好先用「壽司寵物」扭蛋來混合出貨，能不能在活動結束之後還抽到僅剩的「吉伊卡哇」扭蛋，只能各憑運氣囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
藏壽司吉伊卡哇扭蛋成最短命聯名活動！短短7天燒出3大亂象
藏壽司吉伊卡哇扭蛋的活動是從8月23日開始，活動剛開跑就立刻立刻讓許多民眾前往朝聖，這次一共推出18款扭蛋，其中最夯、最受歡迎的就是立體吊飾，但是僅有5款，另外則包含徽章8款以及紙膠帶5款。由於藏壽司扭蛋的遊戲規則是吃5盤才能扭蛋一次，因此如果沒有消費到一定金額，是沒有辦法扭蛋的，因此許多民眾為了得到立體吊飾，無所不用其極，也造成店員的困擾。
像是有民眾因為食量較小，但又太想要吉伊卡哇扭蛋，因此直接上網找「代吃」的服務，付錢請人去吃，自己就能獲得扭蛋；另外則是有人為了湊額抽取扭蛋，狂點藏壽司的甜品「濃布丁」，不僅多家店的商品庫存被點光，藏壽司官方明定食物不能外帶，但卻有許多人因為點太多吃不完，要求店員幫忙打包，讓店員非常頭痛，在靠北藏壽司的臉書專頁上就有多篇抱怨文。
最後則是更極端的案例，有人因為吃不下壽司，直接以一個空盤來回偷刷放入盤口的機器，來獲得扭蛋的機會，而如果扭蛋沒中的話，在告知店員是操作錯誤要求扣款，實際上則是貪圖多一次的抽扭蛋機會，令人大開眼界。
藏壽司吉伊卡哇扭蛋結束了！店員吐出心聲
不少藏壽司員工也在社群上相當高興表示「公司突然宣布活動結束，有鬆一口氣的感覺，上週末真的是我去藏壽司工作最難受的一週，一堆沒水準的客人，實在受不了」、「再也不用一直勸導不能外帶布丁的事情......之前是壽司郎之亂，這次可以叫做藏壽司之亂了吧」、「終於解脫了.....上週末上班真的累到虛脫。」
然而藏壽司在臉書公告也可以看出，雖然吉伊卡哇扭蛋活動從9月2日結束，但之後如果去吃壽司扭蛋的話，還是有機會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋，顯見應該是吉伊卡哇扭蛋數量已經所剩不多，只好先用「壽司寵物」扭蛋來混合出貨，能不能在活動結束之後還抽到僅剩的「吉伊卡哇」扭蛋，只能各憑運氣囉！