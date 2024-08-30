小粉紅踢到鐵板！國際射擊賽「搶台灣國旗」　中國選手遭取消資格

韓國羽球公開賽／可惜！台灣楊胡配0:2不敵奧運銀牌組合　無緣4強

記者黃建霖/綜合報導

▲我國世界排名第20的混雙組合楊博軒／胡綾芳今（30）日在8強戰面對世界第8的奧運銀牌組合、地主搭檔金元昊／鄭娜銀，在領先的情況下未能把握機會，最終激戰3局後以總局數1：2惜敗，無緣挺進4強。(圖／資料照)
▲我國世界排名第20的混雙組合楊博軒／胡綾芳今（30）日在8強戰面對世界第8的奧運銀牌組合、地主搭檔金元昊／鄭娜銀，在領先的情況下未能把握機會，最終激戰3局後以總局數1：2惜敗，無緣挺進4強。(圖／資料照)
2024韓國羽球公開賽在8月27日到9月1日進行，我國世界排名第20的混雙組合楊博軒／胡綾芳上一場擊敗馬來西亞第6種子陳健銘／賴沛君，今（30）日在8強戰面對世界第8的奧運銀牌組合、地主搭檔金元昊／鄭娜銀，在領先的情況下未能把握機會，最終激戰3局後以總局數1：2惜敗，無緣挺進4強。

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韓國金鄭組合奧運奪銀　狀態仍在調整

金元昊／鄭娜銀本屆巴黎奧運擊敗韓國隊的隊友、2023年世錦賽冠軍徐承宰／蔡侑玎，最終在金牌戰不敵鄭思維／黃雅瓊拿下銀牌，也是兩人搭檔以來所取得的最大成就。

這一次奧運對於金元昊／鄭娜銀的體能消耗很大，金元昊甚至在比賽中出現過「累到嘔吐」的情況。奧運後他們似乎也還在調整，出現一些體能「撞牆」的狀況，在日本羽球公開賽32強爆冷「一輪遊」，今天面對我國組合也陷入苦戰。

台灣楊胡配遭到逆轉　無緣4強

此役首局金元昊不在狀況，楊博軒／胡綾芳在全場都在幫對手加油的壓力下，以21：15先下一城。次局雙方緊咬比數，比數激戰成16：16，我國組合在關鍵時刻連續4次接發球出現失誤，讓韓國以21：17扳回一城。

第三局，楊胡配一路遭到壓制，金鄭組合在第二局追平後慢慢找回狀態，加上我國組合失誤率激增，最終就以13：21落敗，止步韓國公開賽混雙8強。

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